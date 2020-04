Déconfinement : une carte interactive pour visualiser la zone de 100 km autour de chez vous

A partir du 11 mai les conditions de déplacement vont s’assouplir et les Français vont pouvoir circuler plus librement.À compter de cette date il n’y aura en effet plus besoin d’attestations de sortie mais seulement dans un rayon de 100 kilomètres autour du domicile, comme l’a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe mardi devant l’Assemblée Nationale.Des attestations seront toujours nécessaires pour les déplacements dépassant ce périmètre pour un motif « impérieux, familial, ou professionnel. ».Pour connaître les limites de cette nouvelle zone autorisée, voici une carte interactive qui vous aidera à connaître l'étendue du périmètre de 100 km autour de votre domicile.