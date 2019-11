Déchets : réunion d'urgence du collectif Tavignanu Vivu

« Il se confirme que la Préfecture ne fait pas appel de la décision du Tribunal Administratif . Le projet de CET pourrait voir le jour dans de brefs délais.



Pour Tavignanu Vivu, le combat n'est pas terminé. Nous pouvons encore de plusieurs façons nous opposer à ce projet insensé. Venez nombreux vous informer et soutenir cette lutte. »











Le géologue Paul Royal, des agrumiculteurs de l'Aprodec et des élus interviendront au cours de la réunion et ils exposeront les problèmes soulevés par le projet de Centre d'enfouissement technique de déchets ménagers et de terres amiantifères sur le site de Giuncaggio.