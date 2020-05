Déchets : le tri continue de progresser en Corse

En Corse ce sont 241.080 tonnes de déchets ménagers qui ont été collectées en 2019 soit 730 kg de déchets par habitant, soit 39 % de déchets en plus que la moyenne nationale qui est de 525 kg/an/habitant. Une différence due au tourisme, selon le Syvadec qui rappelle les chiffres de l’INSEE dans ce domaine : en haute saison, le tourisme génère 30,25 M de nuitées, ce qui représente l'équivalent de 82 876 habitants supplémentaires. Au plus fort de la saison touristique, c'est donc un surplus de 300 000 personnes par jour soit l’équivalent de la population Corse.



Pour en revenir au tri, le taux de tri s’établit à 36 % soit 266 kg/hab en 2019 contre 32 % en 2018. Pour la troisième année consécutive, les flux recyclables sont en nette augmentation : collectes sélectives (verre, papier, emballages) + 16 %, valorisables de recycleries + 15 % et biodéchets compostés à la source + 11%.





« Ces résultats traduisent les effets des politiques de déploiement des collectes sélectives, de l’optimisation du tri en recyclerie et du plan compostage mis en œuvre par les intercommunalités et le SYVADEC » souligne l’institution. « La distribution de composteurs individuels et l’installation de composteurs partagés dans les cœurs de villages et les quartiers d’habitation ont permis, en 2019, de mettre au compost 9 kg de déchets par habitant qui auraient auparavant été jetés avec les ordures ménagères. Désormais, plus de 20 % de la population de l’île dispose d’une solution de compostage. »





Selon le SYVADEC, cet effort sur le tri a permis de diminuer le volume des ordures ménagères résiduelles destinées à l’enfouissement. Mais celui-ci reste cependant élevé : 425 kg/an/habitant contre 254 kg/an/habitant en moyenne nationale. La décomposition du contenu de la poubelle issue des études de caractérisation menées en 2019 montre en effet que 70 % de ce qui est jeté aux ordures ménagères est constitué de déchets qui auraient dû être triés. Et le syndicat de souligner que les Corses ne trient que 1,5 emballage sur 10, 3 papiers sur 10 et 6 bouteilles sur 10. La marge de progression est donc importante pour le SYVADEC.





«Les taux de captage par la collecte sélective des différents recyclables secs, papier, carton et matières issues du tri des emballages, restent deux fois plus faibles que la moyenne nationale. La collecte du verre suit une tendance encourageante et se situe légèrement en deçà du taux de captage constaté à l’échelle nationale, 70 %. En revanche, seuls 32 % des papiers jetés sont triés, et seulement 15 % des emballages. On note toutefois que le verre présente le taux de captage le plus élevé passant de 55 % en 2018 à 64 % en 2019.»



Répartition des tonnages

Collecte sélective : 26 680 tonnes (81 kg/h) : + 16%

Déchets valorisables de recyclerie : 58 144 tonnes (176 kg/h) : + 15%

Biodéchets compostés à la source : 3124 tonnes (9 kg/h) : + 11%

Soit un total de 87 949 tonnes de déchets triés (+ 15%)

Ordures ménagères : 140 465 tonnes (425 kg/h)

Déchets non valorisables de recyclerie : 12 664 tonnes (39 kg/h)





Soit au total 153 130 tonnes de déchets résiduels (-6%)