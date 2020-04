Déchets en balles : Laurent Marcangeli propose une solution provisoire à l'Exécutif de Corse

C.-V. M le Dimanche 5 Avril 2020 à 17:38

C'est le sentiment de Laurent Marcangeli, maire d'Ajaccio et président de la Capa :" la Corse ne peut pas se permettre de cumuler une crise sanitaire exceptionnelle comme celle du #COVID19 et une crise sanitaire liée aux déchets. C’est pourquoi j'ai écrit aujourd'hui au Président de l'Exécutif Gilles Simeoni, afin de proposer une solution provisoire au traitement de nos déchets." affirme t-il sur la page Facebook de la ville d'Ajaccio sur laquelle il publie le courrier qu'il vient d'adresser à Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse.

Le maire d’Ajaccio invite; en effet, le président de l’Exécutif de Corse à évacuer les balles de déchets accumulées en Corse vers la Métropole Nice Côte d'Azur où Christian Estrosi, maire de la Ville de Nice et Président de la Métropole, qui possède une unité de traitement sur son territoire, " a donné son accord de principe au titre de la solidarité entre Ajaccio, la Corse et le Pays Niçois."

De quoi s'agit-il ?

Tout est contenu dans ces deux pages

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements