Décès à Calvi de Janet Albertini

C'est avec infiniment de tristesse que l'on a appris hier le décès de Janet Albertini survenu à Calvi à l'âge de 80 ans. Janet était une figure de la vie locale calvaise. Son histoire d'amour avec la Corse devait débuter en 1963, à l'époque où elle était employée à l'Hôtel Saint-Christophe géré à l'époque par la famille Bianconi.

Et puis, il y a eu la rencontre avec notre concitoyen Antoine Albertini.

Ensemble, ils se sont mariés à Wimbledon en février 1966 et ont eu trois enfants Juliet, Joseph et Vicky fort avantageusement connus dans la cité "Semper Fidélis".



Les plus anciens se souviendront aussi que plus tard elle a été l'ambassadrice du tourisme anglais à Calvi et en Balagne. Elle représentait en effet une agence de tourisme anglaise et été chargée d'accueillir à Calvi et en Balagne les vacanciers du Royaume Uni.

Très attachée à la Corse, femme de coeur, mère aimante, Janet était appréciée de tous pour sa gentillesse, son éternel sourire, sa bonté et son sens de l'amitié.

Les amateurs de tennis n'oublieront pas non plus que durant de longues années et ce jusqu'en 1995, elle était l'animatrice du Club House du Tennis Club de Calvi.



Ses obsèques religieuses seront célébrées demain samedi 4 juillet à 10 heures en l'église paroissiale de Sainte Marie Majeure.

L'inhumation suivra au cimetière marin de Calvi.



En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à son époux Antoine, à ses enfants Juliet, Joseph et Vicky, à ses petits enfants Mathilda, Thelma, Antoine et Tiana, à toute sa famille et ses proches ses sincères condoléances.