Début d'épidémie de gastro-entérite aiguë à Corte : une enquête sanitaire en cours

Selon les autorités sanitaires, la grande majorité des patients touchés voient leurs symptômes s'estomper en l'espace de 24 heures, et il est rare qu'ils nécessitent une hospitalisation. Cependant, cette hausse inquiétante des cas a poussé l'Agence Régionale de Santé et Santé publique France, à lancer une enquête sanitaire pour comprendre la nature de cette épidémie et en identifier les possibles origines et, à l'heure actuelle, aucune conclusion définitive n'a encore été tirée.



Un problème d'eau ?

Depuis la semaine dernière, Corte fait face à une augmentation significative des cas de gastro-entérite aiguë. "Le Centre hospitalier de Corte Tattone et les pharmacies d'officine ont signalé une hausse notable des consultations pour des symptômes de gastro-entérite." indique l'ARS de Corse dans un communiqué diffusé ce jeudi 9 novembre.Dans le cadre de cette enquête, "les taux de chloration des diverses sources d’alimentation en eau, depuis les tempêtes, provenant des forages du Taviganu puis de la prise d’eau de la Restonica ont été constamment vérifiés et ces taux ont toujours été conformes à la règlementation." détaille l'ARS de Corse.Par ailleurs, des échantillons d'eau ont été prélevés pour des analyses bactériologiques à plusieurs endroits du réseau de distribution, en réponse à la demande de la commune de Corte et de l'Agence Régionale de Santé. Les premiers résultats de ces analyses, effectuées à la demande de la commune de Corte, indiquent que l'eau distribuée est conforme aux normes réglementaires et ne contient aucune contamination bactériologique. D'autres résultats d'analyses sont attendus d'ici la fin de la semaine, et ces données viendront compléter les enquêtes en cours.En attendant, par mesure de précaution, des recommandations temporaires ont été émises. Les personnes malades ou en contact avec des personnes malades sont encouragées à suivre des mesures d'hygiène rigoureuses, telles que le lavage fréquent des mains avec du savon ou l'utilisation de gel hydro-alcoolique. Les personnes vulnérables, notamment les immunodéprimés et les nourrissons, sont incitées à consommer de l'eau en bouteille, à préparer les biberons avec de l'eau embouteillée, à faire bouillir l'eau du robinet pendant 5 minutes avant de l'utiliser pour la consommation ou la préparation des aliments, ainsi que pour l'hygiène buccale. Cependant, l'eau du robinet peut toujours être utilisée en toute sécurité pour la cuisson des aliments, la douche et les tâches ménagères.L'ARS de Corse fair savoir qu'une surveillance quotidienne de la situation est en place, en collaboration avec la Mairie, le centre hospitalier de Corte, et les professionnels de santé locaux.