Da Mare in Piattu : Quand la pêche durable inspire une cuisine créative

La réhabilitation des espèces méconnues dans la gastronomie corse pour réduire la pression exercée sur certaines espèces marines est envisageable mais nécessite un engagement commun. C'est dans ce contexte que les acteurs de la pêche, de la formation et de la restauration se sont mobilisés pour promouvoir une cuisine responsable et engagée en faveur d'une pêche durable. Ainsi est né le projet "Da Mare in Piattu", fruit d'une collaboration novatrice entre le Parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate et le lycée hôtelier de Bastia Fred Scamaroni.



Ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives culinaires axées sur la préservation des ressources marines avec un objectif clair : sensibiliser et agir ensemble pour réduire la pression sur certaines espèces marines, telles que le saint-pierre et le denti, tout en valorisant des poissons moins exploités, comme la murène et le congre. La première concrétisation de cette collaboration a eu lieu lors d'un événement jeudi dernier, à l'occasion duquel les élèves de terminale bac pro cuisine et service du lycée ont présenté leurs créations culinaires aux membres du conseil de gestion et de l'équipe du Parc naturel marin. Les convives ont ainsi pu découvrir et déguster une variété de plats préparés à partir de poissons moins conventionnels, tels qu'un savoureux kebab de murène ou encore un aïoli de roussette.



Cet événement a été propice à un échange fructueux entre pêcheurs, enseignants, futurs chefs et représentants du Parc, permettant à chacun de partager ses connaissances, ses expériences et ses perspectives sur la valorisation des espèces sous-utilisées en cuisine. "Ce premier pas vers une réflexion collective sur les moyens de concilier gastronomie et préservation des ressources marines est essentiel", commente la direction du parc, qui, avec les autres participants, souligne "l'importance de poursuivre cette collaboration pour identifier les obstacles et les opportunités liés à cette démarche". Cette première édition de "Da Mare in Piattu" marque ainsi le début d'une nouvelle ère culinaire, où la préservation des écosystèmes marins rencontre la créativité et le savoir-faire des chefs de demain.