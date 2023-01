DOSSIER. Seconde main : les associations corses toujours en quête de vêtements

Du côté de Moriani, Josy, directrice la Roue de Secours en Corse, prône, elle aussi, pour qu'un maximum de personnes donne une seconde vie à leurs vêtements, au profit de ceux qui en ont besoin. « La plupart du temps les gens nous les emmènent dans le local de l’association, mais il nous arrive aussi de nous déplacer pour aller les chercher en prenant rendez-vous avec les personnes et aller les chercher chez elles », livre-t-elle. Dans sa boutique, l’association redistribue ensuite en général ces dons pour 1€ pièce. De quoi permettre à tous les publics de pouvoir s’habiller. « Nous recevons beaucoup d’étudiants et de retraités », confie-t-elle.



Toutefois, la générosité des donateurs s’est un peu tarie ces derniers temps, probablement du fait de la crise et du développement de plateformes permettant de revendre ses vieux vêtements. « Nous sommes dans une période très compliquée avec une grosse baisse de dons. Cela n’est jamais arrivé », déplore la directrice de la Roue de Secours en lançant un grand appel aux dons : « Nous n’avons plus du tout de vêtements d’hiver. Nous avons de gros besoin en manteaux et en pulls ». Plus d’excuses pour ne pas faire de tri chez soi.