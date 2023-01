DOSSIER. Que deviennent les textiles collectés dans les bornes du Syvadec ?

Vous les avez sans doute déjà croisées et peut-être y avez-vous-même déjà déposé vos textiles usagés. Depuis 2011, le Syvadec a déployé partout en Corse un réseau de bornes pour collecter vêtements, linge de maison, mais aussi chaussures - toujours par paire- et petite maroquinerie. « Ce qui est très important que tout doit être déposé propre et dans des sacs fermés », souligne Amandine Santucci, responsable de la collecte des textiles.



« Nous avons une équipe de sept collecteurs sur tout la Corse, qui ramassent à ce jour 286 bornes à ce jour, réparties en 280 points de collecte », indique-t-elle, en précisant que ces points de collecte peuvent à la fois être des lieux où sont installées une ou plusieurs bornes ou mais aussi les quatorze associations avec qui travaillent avec le Syvadec sur ce sujet. « Nous récupérons auprès de ces associations tous les textiles qu’ils ne veulent plus. Cela peut être des textiles trop endommagés ou un afflux de linge qu’elles n’arrivent pas à juguler du fait de leurs capacités de stockage limitées », détaille-t-elle encore.



Collectés une à deux fois par semaine, ces textiles seront ensuite acheminés vers le continent à destination du repreneur spécialisé Gedepex. « C’est notre partenaire historique depuis notre passage en régie. C’est un centre de tri dédié aux textiles en Normandie. Plus de 70% de notre linge est directement traité là-bas, et une petite partie est triée en Belgique chez leurs partenaires », explique la responsable de la collecte des textiles. Une fois cette opération réalisée, en moyenne 60% des textiles seront réemployés, 20% effilochés pour créer de nouveaux vêtements, 10% réutilisés en chiffons pour le nettoyage industriel et le reste sera valorisé énergétiquement.