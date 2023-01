DOSSIER. Décarbonation : Les quatre aéroports de l’île obtiennent l'Airport Carbon Accreditation

Le 21 décembre dernier, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse apprenait que les quatre aéroports de l’île obtenaient l’Airport Carbon Accreditation (ACA) de niveau 2. Une labellisation internationale qui vient récompenser les efforts entrepris depuis plusieurs années par les plateformes de Figari, Ajaccio, Bastia et Calvi en matière de développement durable.En effet, portée par l’Airports Council International (ACI)- Europe, l’ACA est un programme de certification qui vient distinguer les aéroports engagés dans une démarche volontaire de réduction de leurs émissions de CO2 à travers quatre niveaux d’accréditation : la cartographie, la réduction, l’optimisation et la neutralité. Pour obtenir le niveau 2, les quatre aéroports insulaires ont dû démontrer que les émissions totales de l’année la plus récente (soit 2021) était inférieures à la moyenne des trois dernières années, ce qui a notamment impliqué de mettre en œuvre des actions de réduction de la consommation d’électricité.« Cette labellisation est la récompense d’un travail de performance au niveau des consommations énergétiques, de préservation de l’environnement et surtout dans un objectif de neutralité carbone », se réjouit ainsi Pierre-François Novella, le directeur des concessions aéroportuaires de Calvi et Bastia. « Ce label de certification environnementale ACA est avant tout le résultat d’une stratégie générale et régionale déployée par la CCI de Corse en faveur de l’environnement et du développement durable. C’est quelque chose de renom, d’éprouvé et d’approuvé », note pour sa part Laurent Poggi, le directeur des concessions aéroportuaires de Corse-du-Sud.« Nous faisons partis des quelques dizaines d’aéroports français qui ont rejoint la démarche. Cela prouve qu’il y a un véritable engouement pour cette thématique de développement durable et de préservation de notre environnement. Sur les aéroports c’est un enjeu de plus en plus fort », ajoute ce dernier en dévoilant : « Nous envisageons d’ici quelque temps de passer aux niveaux supérieurs. Pour cela, il faudra mettre en place des mesures de contrôle, de vérification de valeurs, de réduction qui s’adressent d’une part à la plateforme mais surtout à ses occupants : les assistants d’escale, les commerçants, les loueurs de voiture, les compagnies aériennes… »En France, de nombreux aéroports ont déjà rejoint la démarche ACA, dont ceux de Nice et Lyon qui ont déjà atteint le niveau neutralité.