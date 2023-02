DOSSIER. Chez Air Corsica, l'été commence en avril

Depuis deux ans, sous l’impulsion de l’Agence du tourisme de la Corse (ATC), Air Corsica multiplie les liaisons en basse saison, pour attirer de nouveaux profils de voyageurs. « Avant, la saison estivale débutait le 15 juillet. Désormais, l’été commence en avril ! », décrypte Michel Ponzevera, directeur adjoint commercial et marketing au sein de la compagnie. « On constate une réelle poussée des réservations avant les deux mois des vacances d’été, c’est du jamais vu. Je suis dans l’entreprise depuis 28 ans, et je peux certifier que c’est nouveau ! » Une situation qui permet de soulager les périodes tendues de l’été, et, de fait, de contribuer au désengorgement de la Corse, souhaité par l’ATC.



Si cette politique connaît donc des premiers résultats encourageants, le changement n’est pas non plus radical. « Il reste des mois qui sont compliqués. Pour janvier, février et mars, on ne fait pas de miracles. Pour le moment, on n’a pas encore de vrai tourisme d’hiver. » En conséquence, Air Corsica ne peut pas maintenir toutes ses lignes 12 mois sur 12, à commencer par certaines reliant l’île à la Belgique. « La Belgique, c’est vraiment notre porte d’entrée sur l’Europe, donc on assure au moins un vol par jour, ce dont on est vraiment fiers. On aimerait en fait plus, mais les tests réalisés sur les mois d’hiver ne sont pas concluants pour certains trajets », déplore Michel Ponzevera.