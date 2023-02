DOSSIER - Avant la Saint-Valentin, comment parler d’amour en langue corse ?

I love you. Te quiero. Ich liebe dich. Il existe autant de manières de dire « je t’aime » que de langues. En corse, ces trois mots sont imprégnés d’une grande poésie : « ti tengu caru » lorsque l’on s’adresse à un homme ou « ti tengu cara » lorsqu’ils sont destinés à une femme. Une formule qui a été préférée au fil du temps à « ti amu ». « La langue corse ancienne pouvait, un peu comme l’italien, employer « ti amu » », explique Jacques Fusina, écrivain, poète, professeur émérite des Universités et spécialiste de la littérature corse. « Cela existe toujours, mais c’est beaucoup moins utilisé. « Ti tengu caru/cara » semble plus doux, mais pas moins sérieux. Quand on dit « ti tengu caru », c’est pour signifier le côté cher. C’est comme si on dit « chéri » d’une certaine manière, autrement dit celui que je préfère. « Tenesi » veut dire s’aimer d’une certaine manière », développe-t-il. Il note par ailleurs que le corse distingue plusieurs formes d’amour : « On peut dire par exemple « s’hà fattu un’amurichjata », « ingrillachjitu », c’est une passade qui ne dure pas beaucoup alors que quand on parle d’amour traditionnellement dans les chansons, c’est un amour beaucoup plus dévoué et moins machiste que l’on pourrait l’imaginer ».



Cet homme de lettres, à qui l’on doit des monuments de la chanson corse, relève d’ailleurs que « dans les chansons traditionnelles d’amour, c’est plutôt l’homme qui admire un certain nombre d’éléments du corps de la femme ». « Beaucoup disent qu’il n’y avait pas de chansons d’amour avant, mais c’est faux : il y en avait énormément. Mais la manière de concevoir l’amour a un peu changé. Si on prend le livre de Ghjermana De Zerbi, Cantu Nustrale, on voit qu’elle en a répertorié un certain nombre. Certaines sont très jolies comme Furtunatu, Biasgina, Minicola ou le célèbre Bonghjornu o madamicella, ou encore Serinatu à i sposi et évidemment Stammi vicinu qui dit déjà « ti tengu cara » un peu comme on le dit aujourd’hui. Après dans l’histoire, il y a beaucoup de lamenti, avec des tons qui ressemblent aux voceri, qui marquent le regret, ou alors des cuntrasti qui sont plus ou moins amusants ».



Parmi les œuvres de Jacques Fusina, certaines parlent également d’amour, comme Paisaghji qu’il a écrite pour Petru Guelfucci qui se distingue particulièrement. « C’est une chanson très moderne qui, contrairement aux anciennes chansons qui parlait d’amour au sens admiratif et distant, était au contraire une espèce de sexualité un peu plus ouverte. Elle compare les paysages aux formes de la femme. Cela a eu beaucoup de succès, mais uniquement pour les connaisseurs, parce que beaucoup de gens n’étaient pas très habitués à ce genre de choses », sourit-il.