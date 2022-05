D'Aleria a Bunifazziu : A Currilingua aura lieu le 26 juin

Cette édition 2022 va être annoncée, très officiellement, ce samedi à Aleria

L'occasion pour Micheli Leccia de faire un court bilan de la première version et de parler de celle à venir, mais aussi des échéances à plus long terme.



"La première édition avait, déjà, connu un beau succès et celle qui va avoir lieu à la fin du mois de juin se situe logiquement dans cette lignée, dans la mesure où nous montons en gamme que ce soit en terme de parcours que du nombre de personnes qui s'investissent dans cette démarche. Pour autant nous continuons notre apprentissage car nous ne voulons surtout pas brûler les étapes. Une chose est certaine, pour l'instant nous sommes tenus de respecter une amplitude horaire qui se situe sur la journée, mais à courte échéance, à savoir à l'horizon de l'année prochaine nous envisageons de basculer sur deux jours si nous voulons continuer à agrandir le parcours. Au-delà de cet aspect technique ce qu'il est important de noter c'est le fait que cette manifestation fédère des personnes venues de tous les horizons, des associations et des collectivités et cela est très encourageant pour l'avenir".





Le principe est le même que celui de la première édition à savoir qu’à titre individuel, ou bien au nom d’une société, d’une association ou d’une collectivité chaque kilomètre est à acheter pour la somme de 100 euros. Pour la petite histoire en 2021 ce sont 14.000 euros qui avaient été récoltés au profit du Collectif Parlemu Corsu qui avait, ensuite, soutenu grâce à cette somme de nombreuses initiatives au plan insulaire visant à valoriser l’usage et du Corse. Cette année au regard de l'engouement suscité par cette manifestation on devrait assister, également, à un bel élan de solidarité culturel et sportif.



Pour de plus amples informations toutes les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site: parlemu corsu.corsica