Cuttoli : le capitaine François Scarbonchi n'est plus

Un vibrant hommage lui a été rendu lors de ses obsèques ce mercredi 2 février 2022 par le lieutenant-colonel (h) Raoul Pioli président de la Commission mémoire pour la Corse-du-Sud.

"J'ai la lourde et triste tâche de vous dire adieu. Adieu, en mon nom personnel, mais aussi et surtout adieu au nom du monde Combattant d’Ajaccio et du département" a souligné Raoul Pioli.

"Nous sommes tous là, fiers et honorés d’avoir croisé un jour votre route, ou d’avoir pu partager un peu votre chemin. Oui, c’est en amis, et en soldats, que nous nous réunissons une dernière fois autour de vous. Pour témoigner la considération, l’estime et l’affection que nous portons au capitaine François Scarbonchi.

Nous sommes présents pour partager, avec les vôtres, ce moment bien cruel. Nous voulons exprimer, à toute votre famille et à tous vos proches, notre sincère affection en ces heures d'infinie tristesse.

Qu’ils sachent, toutes et tous, que devant l’immense chagrin, le monde combattant d’Ajaccio s’incline, est à leurs côtés, et les soutient dans l’épreuve" a t-il encore ajouté avant de s'adresser en ces termes à ses trois enfants, à leurs épouses, et surtout à ses petits enfants, arrière petits-enfants, et arrière-arrière petits enfants : "Vous avez la chance d’avoir eu pour père, beau père et grand-père, un homme d’honneur au courage légendaire. Puissiez-vous puiser, dans le souvenir de son héroïque parcours, les raisons de conserver sa mémoire et, pour les plus jeunes, de suivre ses traces" non sans avoir égrené, auparavant, l'exceptionnel parcours de combattant du défunt, qui l'a mené de Cassino à l'Afrique du Nord ainsi que l'évoque ci-dessous par le préfet de Corse