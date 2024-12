Cunsigliu di u sviluppu du Grand Bastia : rétrospective de mille et une actions…

Il était temps de faire le bilan des actions menées depuis sa création. Les conseillers du Cunsigliu di u sviluppu se sont réunis ce mardi 3 décembre dans les locaux de la Communauté d’agglomération de Bastia (CAB), au port de Toga, lors d’une assemblée plénière, pour évoquer les projets menés sur le territoire depuis sa création en 2021. Cette instance consultative, constituée de 30 membres et présidée par Jean-Marc Cermolacce, est dans le giron de la CAB et vise à mettre en lumière toutes les actions menées en concertation avec les milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs et environnementaux du territoire.



Imprimer sa marque de fabrique sur de grandes causes



Sous l’égide d’Emmanuelle de Gentili, qui préside la direction de la prévention, de l’inclusion et de la citoyenneté, la CAB s’est grandement investie sur le territoire depuis 2021, après avoir constaté des lacunes dans différents champs d’action. Ainsi, ces dernières années, la CAB s’est inscrite dans la commission des violences faites aux femmes, dans la cellule de prévention de la radicalisation et l’accompagnement des familles, dans le comité de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine antiLGBT, mais a également réinvesti le conseil intercommunal de prévention et de lutte contre la délinquance, afin de pouvoir mener des actions concrètes sur le terrain. « On a repris notre place et redonné confiance aux acteurs institutionnels et aux associations, qui étaient, au départ, très dubitatifs sur le fait que la CAB, qui n’était pas investie dans ces domaines, puisse être un appui durable sur ces sujets », souligne Emmanuelle de Gentili, qui a par ailleurs rappelé que la CAB voulait être « présente tous les ans sur des actions identifiées ».



C’est ainsi qu’en 2021, elle s’est d’abord penchée sur les manifestations autour du 8 mars (journée internationale pour les droits des femmes) et du 25 novembre ( journée de lutte contre les violences faites aux femmes) avant d’entreprendre l’année suivante la création de Cine Donne, le festival du film de femmes, événement ponctué de débats et de réunions pour sensibiliser le public aux discriminations et aux violences que peuvent connaître les femmes. En 2023, la CAB s’est faite la porte-parole des personnes en situation de handicap en lançant des activités inclusives, à l’image de la marche Hand’Emu ou encore l’installation de mobiliers spécifiques pour rendre accessible des nombreux endroits aux personnes handicapées. Enfin, en 2024, après être devenue lauréate d’un programme sur la lutte contre les addictions, la CAB souhaite axer sa prochaine campagne sur la santé, avec un focus fait sur la santé mentale et la prévention des conduites addictives. « Nous nous sommes énormément structurés en l’espace de quatre ans », souligne Emmanuelle de Gentili, et la CAB entend désormais faire de ces initiatives sa marque de fabrique sur l’ensemble des problématiques que rencontre le territoire.



Transports et gestion des déchets



Les membres du conseil du développement se sont également exprimés sur les transports en commun au sein de l’agglomération bastiaise, et se sont félicités d’avoir transporté deux millions de passagers et parcouru 1,4 million de kilomètres en 2023. La nouvelle délégation de service public, qui doit être votée lundi et qui sera sans surprise reconduite auprès de la société des autobus bastiais, permettra à la CAB d’amplifier le réseau avec un renfort de bus supplémentaires sur certaines lignes, le passage progressif de la flotte vers des bus hybride mais aussi la création de voie dédiée afin d’accélérer le trafic, car l’objectif, comme le rappel le président de la CAB Louis Pozzo di Borgo, c’est « de transformer l’existant pour éviter les bouchons sur la route et d’être dans une opération séduction auprès du public afin que les automobilistes délaissent leur voiture au profit des transports ».



En ce qui concerne les déchets, la question reste plus délicate, puisque c’est le Syndicat de valorisation des déchets de Corse (Syvadec) qui gère l’ensemble du traitement des ordures sur le territoire. Pour autant, U Cunsigliu di u sviluppu s’efforce de mettre en place des initiatives autour des ordures ménagères, avec une incitation à la réparation et au réemploi des objets usagés, la valorisation des déchets grâce au tri sélectif, l’installation prochaine de nouvelles bornes aériennes sur le territoire de la CAB ou encore l’achat de nouveaux camions-bennes.