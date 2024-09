Cria in Libertà : Le théâtre à l’honneur à Ajaccio

Sous l'impulsion de la direction de la culture, le festival Cria in Libertà s'installe une nouvelle fois à Ajaccio, offrant au public une programmation audacieuse et éclectique. Lancé en 2020 et soutenu par Joëlle Andrea, ce festival a pour mission de mettre en lumière le talent des artistes contemporains à travers des créations uniques. La nouvelle édition, qui se déroulera du 23 au 27 septembre, promet une série de spectacles captivants, explorant des univers aussi variés que profonds.



Un programme riche et diversifié

Le coup d’envoi sera donné le 23 septembre avec la pièce Camille et Paul au temps des cerises à 20h30, une création originale de Camille Linskog. Ce spectacle, interprété par Camille Desvignes et Antoine Chiarelli, plongera les spectateurs dans une histoire aux résonances intimes, tout en évoquant des enjeux universels.



Le 24 septembre, place à l'humour et à l'absurde avec La représentation n’est pas annulée, une comédie signée Jean-Pierre Martinez et mise en scène par la compagnie I Lioni Bianchi. Sur scène, Vanina Fernandez, Marie-Antoinette Carette, et Pierrette Coti seront entourées d’autres artistes pour offrir un moment théâtral surprenant.



Le lendemain, le 25 septembre, la scène ajaccienne vibrera au rythme de La réunification des deux Corées, une œuvre de Joël Pommerat mise en scène par Marie-Line Cau du Théâtre du Lien. Avec Sara Ambroggiani et un solide ensemble de comédiens, cette pièce abordera des thèmes poignants avec une justesse remarquable.



Le 26 septembre, Hors-Jeu, une pièce d’Enzo Cormann, investira le festival. Mise en scène par Nicolas Guignard avec la compagnie I Saltinbocca, cette œuvre promet d’être un moment fort du festival, avec une scénographie soignée et des costumes réalisés par Tyssia.



Enfin, le festival se clôturera en beauté le 27 septembre avec Le retour de Richard 3 par le train de 9h24, un texte de Gilles Dyrek et Éric Bu, porté par les amateurs passionnés de l’École de théâtre L’Attelu. Annick Morazzani et Laura Santoni, accompagnées d’autres talents locaux, inviteront le public à une revisite décalée de l’œuvre shakespearienne.

Les billets, au tarif unique de 15 euros (sauf pour Camille et Paul au temps des cerises), sont d’ores et déjà disponibles à l’Office de Tourisme d’Ajaccio et sur place le soir des représentations.