Covid-19 : un décès, deux clusters et 59 cas positifs ce vendredi en Corse

Malheureusement le dernier bilan épidémiologique publié ce vendredi 22 janvier par l'ARS fait état d'un décès de plus par rapport à la veille, la nouvelle victime de la Covid est une femme de 82 ans. Le nombre de morts depuis le début de l'épidémie est de 148, 58 depuis le mois de septembre.



L'agence régionale de la Santé fait état de 59 nouveaux tests positifs au RT-PCR et TRA (20 en Corse-du-Sud et 39 en Haute-Corse) et ce même jour 42 personnes sont hospitalisées (une de plus qu'hier).

Si à Ajaccio plus aucun patient n'est en réanimation, à Bastia 6 personnes sont toujours dans cette situation ou en soins intensifs (un moins qu'hier).

Le taux de positivité sur 7 jours glissants est descendu de 2,2% à 2,1%.



On recense aussi 2 nouveaux clusters en Haute-Corse dans deux établissements de santé.