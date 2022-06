Covid-19 : les indicateurs épidémiques repartent à la hausse en Corse

L’Agence régionale de santé de Corse publie ce jeudi 16 juin les nouveaux chiffres concernant le suivi de l’épidémie de Covid-19. Après avoir connu une forte baisse pendant plusieurs semaines consécutives, l'ile affiche un taux d’incidence de 292 cas pour 100 000 habitants, soit une hausse de 50 % par rapport à la semaine précédente. "La circulation virale augmente à nouveau, de manière importante dans toutes les classes d’âges" indique l'ARS dans son communiqué en précisant qu'au cours de la semaine entre le 6 et le 12 juin l'ile a recensé 878 nouveaux cas soit en moyenne 125 cas quotidiens.



Hospitalisations en baisse

Le nombre de nouvelles admissions en hospitalisation et en réanimation diminue par rapport à la semaine dernière : 12 nouvelles admissions dont 1 en réanimation ont été enregistrées au cours de la semaine dernière. 70 patients, dont 5 en réa, sont actuellement hospitalisés avec une moyenne d’âge de 72,8 ans.



Vaccination

Au 13 juin 2022, en Corse, 67,4 % de la population a reçu un schéma initial complet et 50,6 % a reçu une première dose de rappel.