Covid-19 : le variant anglais fait craindre un troisième confinement en France

“Si la part de variant devait augmenter de façon sensible et que nous devions suivre une trajectoire à l’anglaise, le confinement deviendrait probablement une nécessité absolue”, a précisé le ministre de la Santé lors d’une audition au Sénat, ce jeudi 21 janvierà quelques heures de sa prise de parole dans le journal de 20h de TF1 où peut être il fera le point sur la propagation du variant d'origine anglaise dans le pays.Si pour le moment ce variant représente environ 1,4% du total des contaminations quotidiennes, la France joue "une course contre la montre et je pèse mes mots. (...) - a souligné le ministre Véran qui souligne que le taux de contamination sera " un facteur déterminant pour les jours, les semaines et les mois à venir, et je parle aussi en jours", a-t-il insisté.