Covid-19 : l'Italie renforce ses restrictions pour éviter un reconfinement

Le gouvernement italien a décidé ce dimanche 25 octobre d'alourdir les restrictions pour lutter contre le Covid-19 après plusieurs jours où la courbe de contaminations n'a pas arrêté de grimper. Avec 19.644 nouveaux cas positifs et 151 décès dans la journée de samedi, le Premier ministre Giuseppe Conte a décidé de décréter des nouvelles mesures, pour éviter un reconfinement, qui entrent en vigueur demain jus'u 24 novembre prochain.



Cinémas, théâtres, salles de sport, gymnases, centrée bien être et piscines fermeront leurs portes à partir de lundi 26 octobre, tandis que bars et restaurants devront cesser de servir après 18 heures alors que services de livraison de plats à emporter sera possible jusqu'à minuit en semaine comme dans le week-end.

Les présidents de région et les maires pourront décider d’instaurer un couvre feu à partir de 21 heures.



La presse transalpine évoque aussi la possibilité d'un retour à l'enseignement en distancier pour les élèves des lycées.



Les contours de ces nouvelles mesures seront détaillés ce dimanche par le Premier Ministre Giuseppe Conte.



L'Italie, qui à cause de cette crise sanitaire vit sa pire récession économique de l'après-guerre, comptabilise près de 500.000 cas positifs depuis le début de la pandémie, dont 37.059 décès, selon les chiffres du ministère de la Santé publiés vendredi.