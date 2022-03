Covid - 19 : bas les masques !

Bas les masques. Le lundi 14 mars, le masque ne sera plus obligatoire en intérieur dans la quasi-totalité des lieux. Le passe vaccina l prendra également fin à cette date. Ces annonces ont été effectuées par Jean Castex, invité du 13 h de TF1, ce jeudi 3 mars.Il a annoncé la « suspension » de plusieurs mesures au vu de l’évolution favorable de la situation sanitaire, comme cela avait été évoqué ces dernières semaines. « Je vous annonce qu’à partir du lundi 14 mars 2022, nous allons suspendre l’application du pass vaccinal dans tous les endroits où il s’applique. »Jean Castex parle ainsi des restaurants, bars, cafés, cinémas, musées, stades, etc.Deuxième mesure : la fin du port du masque dans tous les lieux où il est encore obligatoire. Comme c’est déjà le cas depuis le 28 février dans les endroits soumis au pass vaccinal, il ne sera plus nécessaire de se couvrir le visage dans les écoles, au travail, dans les commerces…"La situation s’améliore grâce à nos efforts collectifs", a déclaré Jean Castex.En revanche, le masque restera obligatoire dans les transports collectifs. Le passe sanitaire sera aussi exigé dans les établissements de santé et les Ehpad et l’obligation vaccinale reste en vigueur pour les soignants.