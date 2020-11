Covid-19 : à l'épreuve du test PCR

Corse Net Info s’est donc rendu récemment, avenue de la Libération à Bastia. Au pied d'un immeuble, pour être exact, dans un espace dédié à ces consultations COVID, entre une station-service et un livreur de pizza. Il est 11 heures. A l’extérieur, deux personnes attendent devant nous, un jeune homme d’une trentaine d’année et une femme d’une cinquantaine d’années. Ils patientent dehors pour respecter la consigne affichée à l'entrée : pas plus de 20 personnes à la fois. En effet, à l’intérieur, une dizaine de personnes sont là pour être testées. Si l'on ajoute le personnel soignant, le nombre monte rapidement à vingt.



Questions

Après quelques minutes d’attente, on récupère un ticket numéroté à la borne de l'entrée. Très vite, notre numéro est appelé à l'un des guichets, pour l’obligatoire interrogatoire en règle : carte vitale, date de naissance et surtout les raisons qui nous ont amené à nous faire tester. A notre gauche, un jeune homme est clair : « Aucun symptôme mais je rentre d’Aix, mes parents insistent pour que je sois testé avant de voir ma grand-mère et mes cousins. »

Au guichet suivant, un autre jeune homme, celui qui patientait avec nous dehors, précise « je suis là à cause de mes collègues, ils sont deux à l’avoir eu. Et j’ai des symptômes depuis hier, mal de tête et une toux sèche. » L’infirmière nous rend notre carte vitale : « Je vois que vous êtes inscrit à LaboConnect ? Vous aurez donc vos résultats en ligne. Mais pas avant lundi ou mardi, on a beaucoup de monde. »

Une fois cette partie administrative réglée, on rejoint alors une des chaises dans le couloir qui fait office de salle d’attente. Une mère et ses deux fils sortent d’une des salles de test. Le plus jeune, à peine 10 ans, se tient le nez, la larme à l’œil. « C’est fini, tu vois. Tu as été courageux, vraiment » lui glisse sa maman pour le rassurer.



Test

Mais déjà, un infirmier, en combinaison intégrale, nous appelle. A peine le temps de s’installer, la consigne est simple : « Asseyez vous, baisser votre masque et relever la tête en arrière, le plus possible. » Désagréable mais pas douloureux, le test PCR a pris 3 secondes.

« Merci, bonne journée » nous lance l’infirmier déjà parti chercher un autre patient. L'efficacité du laboratoire et l'organisation fait qu'on a très peu attendu, il est à peine 11h30.



Résultat

Le résultat, lui, est effectivement disponible le lundi matin sur le site LaboConnect. Sous l'intitulé Biologie Moléculaire, une phrase :

- Détection génome SARS-CoV-2 / RTPCR Négatif

En plus petit en dessous : RT-PCR BDC Sansure - Gène ORF1ab et N sur prélèvement naso-pharyngé

Et enfin, une note de bas de page : Ce résultat ne protège pas d'une contamination ultérieure et il faut continuer à respecter les mesures barrière.

Le résultat est donc négatif. Pour cette fois.



* Le test PCR permet de savoir si une personne est contaminée par le SARS-CoV-2 au moment où le test est réalisé. Il débute généralement par un prélèvement nasopharyngé, fait avec un écouvillon. Ensuite, le génome du coronavirus est détecté par méthode RT-PCR. Ce qui signifie Reverse Transcriptase : Polymerase Chain Reaction. C'est-à-dire que le génome du coronavirus, détecté sous forme d'ARN, est d'abord rétrotranscrit en ADN - « rétro » car ce processus a normalement lieu de l'ADN vers l'ARN