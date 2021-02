Covid-19 : Les Corses sont-ils prêts à un troisième confinement ?

Si vendredi dernier le Gouvernement a décidé de repousser un troisième confinement, l'hypothèse d'une nouvelle mise sous cloche du Pays est réelle et toujours plus de français sont résignés à cette solution indispensable "pour le bien de tous".



En en Corse ?

Si en Corse l'adhésion à un reconfinement se ferait "avec beaucoup d'efforts", selon le sondage réalisé la semaine dernière par notre titre sur les réseaux sociaux, 63% des 4377 personnes qui ont répondu sont prêtes à fournir un nouvel effort pour ­contrer la propagation de l'épidémie de Covid-19.



Les 70% des personnes interrogées pensent que les nouvelles mesures adoptées par le Gouvernement ne seront pas suffisantes à endiguer le virus et ses variants qui circulent toujours plus activement sur l'ile avec 61 personnes hospitalisées, dont 8 en réanimation, et 151 morts depuis le début de la crise sanitaire.

Et le 61% s'attend à des nouvelles annonces dans les prochains jours.



Pour le 40% des Corse ayant répondu les établissements scolaires de l'ile devraient fermer pour permettre un arrêt brutal de la circulation du coronavirus, comme lors du premier confinement.





Chaque jour compte pour tenter d'éviter un nouveau confinement et "nous vivons des heures cruciales" comme l'a écrit Emmanuel Macron sur son compte Twitter en appelant les Français à "tout faire" pour freiner la propagation de l'épidémie.



Sondage réalisé sur les réseaux sociaux ces 29 et 30 janvier auprès d’un échantillon de 4377 personnes