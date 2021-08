Covid-19 : « Le confinement va dépendre de l’effort vaccinal »

La vaccination n’est pas homogène dans la population. Il y a une vaccination importante chez les plus de 60 ans, mais faible chez les plus jeunes. Or, c’est dans cette tranche d’âge que vont se faire les transmissions. Voilà pourquoi nous assistons à un pic. La couverture vaccinale suffisante avait été estimée aux alentours de 60% au début de l’épidémie, mais l’apparition des variants a bouleversé la donne. On va vers des sélections de plus en plus transmissibles, avec un variant delta trois fois supérieur à l’anglais, lui même plus contagieux que la première souche. Et au final, c’est le plus transmissible qui domine.