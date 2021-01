Covid-19 - Jean Castex :"nous pouvons encore nous donner une chance d'éviter le confinement"

En attendant Jean Castex a annoncé que des mesures complémentaires sont prises "dès ce vendredi soir", à commencer par la fermeture des frontières françaises aux pays hors Union européenne, "sauf pour motifs impérieux".

"Toute entrée sur notre territoire en provenance de l'Union Européenne se fera par ailleurs avec un test PCR valide, à l'exception des travailleurs transfrontaliers".

"Nous pouvons encore nous donner une chance d'éviter le confinement", a assuré ce vendredi 29 janvier le Premier ministre, lors d'une prise de parole depuis l'Elysée à l'issue d'un Conseil de défense."Près de 27000 personnes sont hospitalisées à cause du Covid, et plus de 3 000 patients sont en réanimation", a souligné d'emblée Castex."La question d'un confinement se pose légitimement compte tenu de ces données", en raison d'un "fort risque d'accélération" de l'épidémie, a reconnu le chef du gouvernement, en soulignant que "les prochains jours seront déterminants" pour prendre d'éventuelles nouvelles mesures.Dès dimanche, tous les commerces non-alimentaires de plus de 20000 m2 seront fermés.Le télétravail sera renforcé.Renforcement, aussi, dès la semaine prochaine, de la stratégie "Tester, isoler"Le Premier ministre a encore annoncé le renforcement des contrôles de police pour faire mieux respecter le couvre-feu face "aux dérives de quelques-uns"."Les prochains jours seront déterminants", a conclu au terme de sa brève intervention Castex, comme un dernier avertissement avant, pour l'Exécutif, de décider d'un éventuel reconfinement.