Covid-19 - Ce qu'il faut savoir sur la prochaine session en format restreint de l’Assemblée de Corse

Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, la procédure de convocation en urgence a été activée. Sur proposition du président de l’Assemblée de Corse, au titre de son pouvoir de police de l’Assemblée, la participation des conseillers en *téléconférence a été retenue par la Conférence des Présidents réunie le 17 avril.

La séance publique se tiendra dans un format restreint garantissant le respect des considérations sanitaires, politiques, juridiques et techniques. Il sera possible de suivre la séance en direct sur le site Internet de l’Assemblée de Corse dans les conditions habituelles.





Les dispositions générales





La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, complétée par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, a institué des mesures dérogatoires visant à faciliter la continuité des pouvoirs publics au titre de l’état d’urgence sanitaire en vigueur. Ces dispositions visent à assurer le respect des consignes de sécurité sanitaire, en limitant le nombre de personnes présentes en un même lieu comme en évitant les déplacements, sans altérer pour autant la participation de l’ensemble des conseillers ni la publicité des débats.

Le quorum dérogatoire a été abaissé au tiers des conseillers présents ou représentés. Le nombre de pouvoirs attribuables à un élu est augmenté à deux. La participation à distance a été autorisée, voire encouragée et comprise dans le calcul du quorum.

Dans ces conditions, les membres de l’Assemblée de Corse et du Conseil exécutif (dans une même proportion) pourront participer à cette réunion, à distance; les autres élus assistant à la session au moyen de sa retransmission sur le site internet de l’institution.





L’application stricte du quorum dérogatoire pour ce qui concerne l’Assemblée de Corse autoriserait une participation de 7 conseillers en présentiel ou à distance, munis de deux pouvoirs chacun (soit un total de 21 présents ou représentés). De façon à assurer la représentation de l’ensemble des conseillers, le nombre supérieur de 23 participants a été retenu.