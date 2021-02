Covid-19 : 55 nouveaux tests positifs en Corse

Néanmoins, le virus du Covid-19 circule toujours activement sur l'île où 55 personnes supplémentaires ont été dépistées positives en 24 heures (17 en Corse-du-Sud et 38 en Haute-Corse).Le nombre de personnes hospitalisées n'est pas disponible aujourd'hui à cause d'un problème technique. Toutefois, le 17 février, 47 personnes se trouvaient dans les établissements hospitaliers de l'Ile et 9 l'étaient en réanimation.L'ARS indique aussi que 18 315 personnes ont reçu une première dose de vaccination et 5 484 la seconde.