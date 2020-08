Covid-19 - 5 cas positifs supplémentaires et un cluster à Corte

"L’ARS de Corse encourage le maintien des gestes barrières pendant la période estivale le lavage des mains est un geste incontournable. Quand le lavage des mains à l’eau et au savon n’est pas possible, vous pouvez utiliser du gel hydroalcoolique.

La distanciation reste, quant à elle, est de de rigueur.





Pour les repas en famille, entre amis, au restaurant, on privilégie les repas en extérieur, on veille au respect des distances et pour les proches à risque, on porte un masque.

En vous protégeant, vous protégez aussi les plus fragiles (personnes âgées, personnes atteintes d’une maladie chroniques…)."



659 prélèvements RT-PCR ont été effectués en Corse au cours des dernières heures. 5 se sont avérés positifs (dont 3 en Corse-du-Sud).Par ailleurs cluster en milieu professionnel a été identifié à Corte.4 personnes ont été testées positives et isolées.L’enquête a permis d’identifier 25 personnes contacts à risque, placées également en isolement, et a mis en évidence que la chaine de transmission était limitée au cercle professionnel, sans diffusion dans la population générale.