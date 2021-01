Couvre-feu : en Corse les forces de l'ordre durcissent le ton

Ce samedi 30 janvier 2021, mot d'ordre a été donné par le préfet de la Haute-Corse, François Ravier pour un renforcement des contrôles et des verbalisations.

"Notre département connaît actuellement une forte exposition à l’épidémie du Covid-19 avec 39 personnes hospitalisées à Bastia et un nombre de cas positifs toujours plus élevé - rappelle Medji Jamel, directeur de cabinet du préfet, qui souligne que si l’on veut éviter un confinement strict dans les semaines à venir, il faut être encore plus vigilant quant au respect des mesures en vigueur.



Dès samedi matin la police nationale, la gendarmerie et les services préfectoraux ont donc multiplié les contrôles dans plusieurs grandes surfaces du département et sur les routes pour vérifier que toutes les règles soient respectées.



Même si la Haute-Corse fait figure de bonne élève avec seulement 241 verbalisations pour non respect du couvre-feu depuis le 1 janvier 2021, Medji Jamel rappelle qu'il y aura une application encore plus très stricte des mesures sanitaires et martèle ": la situation est préoccupante dans le département" avec un taux d’incidence en constante augmentation et des chiffres qui ne sont pas rassurants, il ne faut pas baisser la garde.