Courte défaite du Sporting à Auxerre

A Auxerre, stade l'Abbé-Deschamps, AJ Auxerre : 1 SC Bastia : 0 (1-0)

Buts pour l'AJ Auxerre : Touré (34e)

Arbitre : Pierre Legal

Avertissements : Charbonnier (38e), Coeff 66e) à Auxerre; Ducrocq (61e)





AJ Auxerre

Léon - Georgen, Jubal, Pellenard, Bernard - Touré (cap.), Coeff - Hein, Autret, Perrin puis Sinayoko - Charbonnier. ​





SC Bastia

Vincensini - Palun, Guidi, Bocognano, Quemper puis Le Cardinal (81e)- Vincent (cap.), Ducrocq, Salles Lamonge puis Saada (81e) - Talal puis Robic (67e), Saadi puis Kalboué (81e), Santelli puis Schur

(60e)



Le Sporting de Brouard, barragiste à l'entame de la soirée; ne pouvait ne pas essayer de réagir ce lundi soir sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps. Il est, en effet, entré de la meilleure façon dans cette partie en poussant plus souvent qu'à son tour l'AJ Auxerre dans ses derniers retranchements sans pour autant tirer profit de ses bonnes dispositions, comme par exemple au terme du premier quart d'heure de jeu un but de Saadi a été refusé pour une position de hors-jeu.

Ce n'est qu'après une vingtaine de minutes de jeu que l'AJA a sorti un peu la tête hors de l'eau mais la frappe écrasée de Touré n'a pas abusé Vincensini, contraint néanmoins à se détendre.





Pourtant dominés et peu flamboyants jusque-là, ce sont les locaux qui ont trouvé les premiers le chemin des filets.

Un but concédé sur un corner où le ballon dévié par Coeff au premier poteau parvenait au second à Touré qui, de volée, fusillait Vincensini !

Ce but comme bien l'on pense a, soudain, donné des ailes aux joueurs de Jean-Marc Furlan qui auraient pu doubler la marque quelques minutes plus tard quand lancé sur le côté droit, Charbonnier a adressé un centre parfait dans les six mètres à destination d'Autret qui n'avait qu'à couper la trajectoire du ballon.

A la pause cela faisait un tout pet 1-0 pour l'AJA, mais...



La seconde période, elle non plus, n'a pas atteint les sommets. Quelques frappes de part et d'autre mais rien de bien dangereux pour Vincensini.comme pour Léon même si cette frappe de volée de Schur (69e) aurait peut-être mérité un meilleur sort.

Brouard a lors bien tenté de relancer ses troupes en procédant un triple changement.

Mais malgré encore quelques velléités la marque, hélas pour les Corses, n'évoluait guère...