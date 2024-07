Course pédestre : Axel Mondain remporte « A Suareddesa »

Ils étaient finalement une petite centaine à s’élancer ce matin de la place de la Mairie d’Eccica-Suarella pour disputer la 21e édition de la « Suareddesa », la course pédestre organisée par le club de la Suarellaise. Au bout des 15 km de course, disputée sous une chaleur étouffante, c’est Axel Mondain (CAB Pont-l’Abbé) qui a franchi le premier la ligne d’arrivée en ayant fait la course en tête dès les premiers mètres.



Les 15 km parcourus en un temps record de 54’43



Après avoir remporté le format court du trail de Cuttoli la semaine précédente, il récidive ce dimanche avec un temps record de 54 minutes et 43 secondes : « C’est la première fois que je la faisais. Cela me faisait plaisir de courir ici car j’ai beaucoup de copains qui font partie de l’organisation. Je n’avais pas pu la faire l’année dernière, mais comme je suis ici pour la saison, alors je me suis engagé. Je suis très content de l’avoir gagnée. Je suis parti seul dès le début et j’ai fait la course en tête dès le début. Je préfère courir quand il fait chaud car je résiste bien même si forcément je vais moins vite ».



Une chaleur qui ne l’a pas empêché de faire un temps record sur ce parcours légèrement modifié par rapport aux années précédentes. Derrière lui, Pierre-Olivier Bruschi (GFCA Athlétisme), qui avait remporté le format long du trail de Cuttoli la semaine dernière, termine en 2e position avec un excellent temps, lui aussi, de 56’41, tandis que Pierre-Paul Giacomini (CA Propriano) complète le podium avec un temps de 1h00’22. Najwa Laajail (GFCA Athlétisme) finit première féminine de l’épreuve en 1h05’55 et 11e au classement scratch.





Après la course, les nombreux participants, bénévoles et accompagnants ont été conviés à un buffet dans la salle des fêtes de la Mairie d’Eccica-Suarella. Un moment de partage et de convivialité qui a conclu une belle journée, pour le plus grand plaisir de Jean-Christophe Tomeil, le Président de la Suarellaise : « Tout s’est bien passé avec une soixantaine de bénévoles qui ont assuré la sécurité autour du parcours. C’est une course sur route que l’on souhaite pérenniser et qui met de l’animation au village. Il faut continuer dans cette voie ».







Classement

1er Axel Mondain (Pont-l’Abbé) 54’43

2e Pierre-Olivier Bruschi (GFCA) 56’41

3e Pierre-Paul Giacomini (CA Propriano) 1h00’22

4e Yves Mainos 1h02’38

5e Jean-Mathieu Leandri (A Paolina) 1h03’14

6e Leo Marichard (CTCA) 1h03’39

7e Nicolas Escalier 1h03’42

8e Ange-Marie Pozzo di Borgo (CRX) 1h04’39

9e Alexandre Raibaldi (CO Porticcio) 1h04’53

10e Jordan Van Weljden (CAA) 1h05’17