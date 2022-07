Course humanitaire : Deux Corses à la Madagazelle !

Cette Madagazelle, tout comme la Sénégazelle qui se déroule au Sénégal, est organisée chaque année, sauf COVID, par l’Association « Bretagne-Outdoor». Il s’agit d’une épreuve de course à pied, exclusivement féminine, à allure libre, par étapes, au cours de laquelle une action de solidarité scolaire est organisée. En effet le lieu d’arrivée de chaque étape est situé dans une école vers laquelle l’action solidaire est organisée.



Chaque participante s’engage à amener du matériel scolaire qu’elle distribuera elle- même aux élèves qu’elle rencontrera. Cette année, le lieu choisi est Nosy Be, une île au Nord de Madagascar. Au programme 6 étapes de course à pied à allure libre entre 7 et 9 kms, avec ravitaillement à mi-parcours, suivi sanitaire et médical pendant l’épreuve.

Cette course doublée d’une action scolaire de solidarité permettra aux jeunes malgaches d’avoir les moyens pédagogiques de réussir leur projet individuel.



A quelques heures du départ, Sylvie Iozzia-Giorgi de Castellu di Brandu était très heureuse : « Cela fait des mois qu’on prépare notre course » souligne Sylvie, 57 ans, sportive de tous les instants malgré une maladie qui la ronge depuis des années. Mais elle est de la race de celles qui n’abdiquent pas. « Avec Vero on s’est entrainées pratiquement chaque jour et on prend part aussi aux trails pour nous endurcir car ce sera tout, sauf du tourisme ».



Son binôme s’appelle Véronique Mathieu, 59 ans, installée à Pietranera. « On devait faire cette course en 2021 mais avec la pandémie, l’épreuve a été annulée » poursuit Sylvie. «On va aller à la rencontre de 2000 petits malgaches de 6 écoles. On aura à parcourir, sous chronomètre, environ 10 km par jour. Arrivées dans une école on distribuera des kits de fournitures scolaires que Véro et moi avons collectées en Corse. On a reçu un caddie plein du magasin Bureau Vallée et de nombreuses personnes nous ont fait des dons. On a 40 kg chacune ! On a pris soin d’ôter tous les plastiques qui entouraient les fournitures scolaires pour ne pas polluer les lieux. L’associu Mantinum nous a aussi donné des tee shirts. On a préparé des kits dans des petits sacs en tissus récoltés auprès des collectivités ».



Véronique, elle, ne part pas en territoire inconnu puisqu’elle elle a déjà participé à cette Madagazelle. « C’est elle qui m’a décidé à participer » précise Sylvie. « Elle m’a montré des photos et j’ai trouvé ça génial. On se connait bien car en 2019, on avait fait un eco-trail au Maroc ».



Mais qu’attend donc Sylvie de cette épreuve ?

« Pour moi c’est avant tout vivre un moment de partage, de relations et d’émotions intenses, se ressourcer, revenir aux bases de la vie, côtoyer des gens qui vivent autrement et avec pas grand-chose, découvrir une autre culture. Ce sera aussi pour moi, sportivement, se dépasser et j’adore ça, découvrir des paysages certainement grandioses. Ce sera aussi, et beaucoup, leur apporter de l’aide au niveau culturel via ces fournitures scolaires utiles à l’enseignement ». Allez,



Forza les Madagazelles !