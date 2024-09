Course en montagne : la 19e édition du Périple de l’Arche ce dimanche à Corte

C’est un événement qui fait battre le cœur de Corte depuis plus de 20 ans. Le Périple de l’Arche, organisé par l’Athlétique Club de Corte, revient ce dimanche 22 septembre pour une nouvelle édition. Plus de 250 participants se rassembleront dès 8 heures dans les jardins de la mairie pour prendre le départ de cette course mythique. Deux épreuves sont au programme : le Périple de l’Arche, long de 23 km avec 1500 mètres de dénivelé positif, et le Périplucciu, une course plus accessible de 9 km pour 650 mètres de dénivelé. Sans oublier la course des enfants, prévue à 13 heures, qui permet aux plus jeunes de goûter aux joies de l’athlétisme.

Depuis sa création, cette course en direction de l’Arche di u Scandulaghju a su conquérir un public croissant de passionnés de trail. "L’an passé, 253 athlètes venant des quatre coins de l’île ont pris part à l’événement", se félicite Stéphane Gaillard, président de l’AC Corte. "Mais depuis deux ans, nous avons introduit une nouvelle formule qui a rencontré un immense succès."



Le parcours du Périple de l’Arche est exigeant. Il démarre des jardins de la mairie, traverse la rue du colonel Feracci, puis s’engage sur le sentier du Tavignanu. Les coureurs prendront ensuite la direction de l’Arche de Ficaghjola avant de gravir l’Arche di u Scandulaghju, point culminant de l’épreuve. "Il faudra bien gérer ses efforts, notamment pour la rude montée de Trulana", avertit Stéphane Gaillard, rappelant que la dernière portion peut être éprouvante pour les jambes. La course se terminera avec le retour aux jardins de la mairie. L’an passé, c’est Julien Courbet qui a inscrit son nom dans la légende en remportant la course avec un nouveau record de 2h31’18’’, dépassant celui de Noël Giordano. Qui sera capable de relever le défi cette année ?