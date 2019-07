Course de l’Oriente : plus de 400 coureurs attendus ce 4 août à Ghisoni

La Course de l'Oriente se tiendra cette année le 4 août à Ghisoni au profit d'Evan un petit garçon de 9 ans atteint de leucémie (Association E Vie Espoir).

Deux épreuves sont au programme une première de 24 km en individuel, 2000m D+ et une deuxième de 24 km en équipe de 2 (un grimpeur distance 11 km, un descendeur distance 13 km) sur le même tracé que l'individuel.

Une marche caritative de 6kms ouverte à tous est également organisée.

la finale nationale du très réputé challenge Plus de 400 sportifs sont attendus dans le massif du Renosu pour ce premier week-end du mois d’août. Sur un plan sportif, elle accueilleradu très réputé challenge Skyrunner National Series (SNS), seule compétition Corse à accueillir un tel événement dans le domaine du trail (toutes les informations dans le dossier de presse) : une reconnaissance sportive bien sûr, mais aussi du sérieux de l’organisation et de l’état d’esprit et des valeurs défendues par notre événement. Cette nouvelle étape dans le développement de la course donne désormais une visibilité nationale à notre manifestation. De plus le SNS est l’antichambre nationale du Skyrunning World Series

Cerise sur le gâteau, les vainqueurs homme et femme seront automatiquement qualifiés pour l a grande finale du Skyrunning World Series (la Limone Skyrunning Xtreme) qui se tiendra à Limone en Italie en octobre.

L'organisation de cette finale a aussi été l'occasion de faire connaitre la Corse comme terre de trail.



A cet effet l'Association Ghisoni Oriente a sollicité l'ensemble des clubs d'athlétisme et de trail de Corse pour constituer une petite équipe de sportifs pour participer à 2 des 3 manches du Skyrunner National Series.

C'est ainsi que NOEL GIORDANO de l'ASSOCIU SPURTIVU A PAOLINA accompagné de 2 représentants de l'association Ghisoni Oriente ont participé à la skyrace des Matheysins (manche Alpine) en mai, et au Patou trail (manche Pyrénéenne) : une belle occasion pour Noel de se confronter au top niveau mondial du trail et pour l'association Ghisoni Oriente de rencontrer ses homologues Pyrénéens et Alpins, de beaux moments d’échanges entre montagnards partageant la même passion et les mêmes problématiques.

L'Association Ghisoni Oriente n'en oublie pas, pour autant, d’être solidaire d’événements sportifs ou humains qui touchent son territoire, elle a répondu présente pour accompagner des sportifs dans leur tentatives de record du GR20 (en 2016 et 2017). Plus récemment, en juin 2019, elle a accompagné une jeune aveugle dans son défi de parcourir le GR20. Une belle leçon de vie, de solidarité.

Toujours soucieuse d'ancrer la course dans son environnement naturel et patrimonial, l'association Ghisoni Oriente, aidée de la mairie de Ghisoni, propose chaque année à ses bénévoles la réhabilitation de chemins ou d'ouvrages patrimoniaux (U fussone : canal d’irrigation de Ghisoni, fontaines, sources)