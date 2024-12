Coupe de Fance - L'USC Corte ne cède qu'aux tirs au but face à Nice

Stade de Furiani, USC Corte : 1 OGC Nice : 1 (1-0), Nice vainqueur aux tirs au but 5-3

Buts : Boussemart (11e) pour Corte, Ndombele (60e) pour Nice

Arbitre : Abdelatif Kherradji

Avertissements : Rimane (5e), Machado (30e), Ait-Yahia (49e), Fanni (85e) à Corte; Bombito (12e), Camara (34e) Nice

Exclusions : Nandjou à Nice (39e)





USC Cortenais

Luciani, R. Menozzi puis Agostini (41e), Jordan Machadon Rimane puis Tamboura (83e, Aït-Yaha, Fanni, Perotto, D. Menozzi puis Marietti (83e), Aït-Bassou, Trojani puis Fonovich (62e), Boussemart



OGC Nice

Dupé - Clauss, Bombito, Bard, Nandjou - Camara, Diop, Ndombele, Bouanani - Laborde (cap), Guessand puis Moukoko (78e)



Quand Jacques-André Luciani a été sanctionné dès la 3e minute de la partie pour cette faute sur Ndombele, on ne donnait guère de chances à l'USC Corti face aux européens de l'OGC Nice.

Mais Luciani s'est rapidement rappelé au souvenir de tout le monde en stoppant le penalty de Diop.

En arrêt qui allait des ailes à ses partenaires qui allaient se renforcer à la 11e minute quand sur leur premier coup franc de la partie, les Cortenais faisaient vaciller cet OGC Nice qui ne s'était plus produit à Furiani depuis de nombreuses saisons.

Le coup franc frappé par Menozzi aux 35m sur le côté droit trouvait la tête de Boussemart au second poteau. La reprise croisée du Cortenais faisait mouche devant les 5 000 spectateurs qui ne boudaient pas leur plaisir...

Et si l'USC Corti créait l'exploit ?

En tout cas, Luciani y croyait dur comme en fer en renvoyant les tentatives de Clauss, Bard ou bien encore Nandjou même si, sur le coup, c'était le poteau gauche de Luciani qui sauvait l'USCC.

Un peu avant la pause, le tacle glissé de Nandjou - expulsé sur le coup - visant la cheville de Raphaël Menozzi condamnait Nice à poursuivre à 10.

Aubaine ou pas pour les "Montagnards" ?

Il était trop tôt pour l'affirmer.



En regagnant les vestiaires, les joueurs de Faderne pouvaient y croire.

Et à la reprise c'était toujours Luciani qui s'interposait sur les tentatives niçoises comme sur ce coup franc tiré directement par Diop, mais Corte par Rimane causait bien des tracas à Dupé revenu en catastrophe dans sa cage pour capter sur sa ligne la tentative de lob du Cortenais !

On était passé tout près du KO.

C'était sans doute plus que Nice pouvait en supporter.

D'où cette double occasion qui ne débouchait sur rien, puis surtout cette égalisation obtenue à l'heure de jeu.

C'est parti d'une frappe enroulée de Bouanami qui, contrée, était récupérée par Ndombele dont le tir placé dans le but, faisait mouche.

Guessand avait peu après lui aussi l'occasion ce trouver le chemin du but, mais c'était sans compter, encore une fois, avec Luciani (68e).

À un quart d'heure de la fin, tout pouvait donc arriver.

Et Corte, bien en place, faisait front à l'image de ce diable de Luciani qui captait sur sa ligne la frappe croisée du rentrant Moukoko puis qui claquait en corner la tentative de Clauss.

Tout cela laissait augurer l'épreuve des tirs au but...



À ce jeu, l'exercice a tourné en faveur des Nicois qui ont réussi leurs 5 tirs.

Mais l'USC Corti n'a pas démérité.

À présent malgré la déception de l'élimination, il devra mettre les bouchées double pour tenter de se maintenir en N 3.