Coup de chaud sur l'hiver corse

Le début de semaine est particulièrement chaud en Corse, où le thermomètre a atteint ce lundi 3 février des températures printanières avec 22° à Bastia et 23° sur Calvi et Ile Rousse.



Ce n’est pas un record. « Le mois de janvier 2018 était particulièrement plus chaud que celui de janvier 2020 », déclare Patrick Rebillout de Météo France.

Ce pic de chaleur est dû à une circulation atmosphérique particulière. Un très gros anticyclone des Açores amène des flux qui font remonter une atmosphère chaude. Elle se perçoit sur toute l’Europe, particulièrement sur la côte méditerranéenne. Le temps est plus sec et les températures sont estivales pour un hiver.



"Pendant tout le mois de février, les températures resteront au dessus des normales de saison - ajoute le métérologue - C’est une moyenne, cela n’empêche pas qu’il y aura des perturbations ». Pour les mois suivant, « c’est un peu loin pour être précis » mais les températures resteront en principe au dessus de la normale.



Mais ces températures exceptionnelles peuvent cacher des conséquences alarmantes pour la biodiversité. #MobilisationGénérale », a lancé ce lundi sur Twitter le ministère de la Transition écologique en réaction à ces pic de chaleurs peu communs. Cette douceur, aussi plaisante soit-elle, est en effet bien inquiétante…