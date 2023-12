« Corti d’Eri », pour remonter le temps

C’est dans les locaux de l’association CPIE-A Rinascita que son président Antoine Feracci a accueilli la presse ce jeudi 14 décembre. L’occasion d’évoquer le site Corti d’Eri et sa rénovation à travers une collaboration, « presque une fusion avec les données de CortiNUM de Marc-Antoine Campana », a insisté l’emblématique président. Depuis sa création en 2013, le site a enregistré près de 4 000 photos ainsi que divers documents de manière à créer une mémoire iconographique sur l’histoire de Corte. Un site en lien direct également avec les réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, pour toucher un plus grand nombre de personnes et de le faire connaître. « Aujourd’hui, notre objectif est de développer Corti d’Eri et il se trouve que l’association de Marc-Antoine Campana a commencé à emmagasiner un certain nombre de documents, dont divers petits films réalisés auprès des plus anciens qui évoquent le Corte d’avant. Des vidéos qui viennent donc s’ajouter à celles que nous avions déjà réalisées, plus, modestement, dans le cadre d’A Festa di a Lingua », a poursuivi Antoine Feracci.





Ainsi, à travers ce projet, les deux associations souhaitent développer un outil de travail performant permettant de créer des passerelles entre le passé et le présent, mais aussi le futur de la ville.

Et parmi les travaux envisagés, les deux associations pensent proposer, dans un premier temps, une exposition sur les commerces de la ville d’avant-guerre jusqu’à nos jours, et ce en collaboration avec la Chambre de Commerce. « Par exemple, nous avons rencontré des personnes qui nous ont parlé de ces commerces qui ont disparu aujourd’hui. Et nous avons appris que Corte connaissait une vie commerciale très riche avec diverses enseignes qui n’existent plus. Le quartier des Lubbiacce jusqu’à la place Paoli était très vivant et les commerces nombreux, comme par exemple un chapelier. Le but est aussi de trouver d’autres collaborations avec la population. Nous sollicitons ainsi les Cortenaises et les Cortenais pour qu’ils nous apportent leurs témoignages ainsi que les documents, films et photos qui sont en leur possession, le temps d’en faire une copie et de leur restituer les originaux. Il est important d’enrichir cette collection et de la transmettre aux générations actuelles et futures ».





Ce dixième anniversaire de Corti d’Eri marque donc un tournant important à travers cette nouvelle collaboration « et il était nécessaire d’unir nos efforts pour donner un nouveau souffle au site en associant nos activités de CortiNum depuis trois ans et notamment à travers le projet Tandu in Corti sur ce film documentaire réalisé avec les Cortenais nés avant 1945. Un projet qui vient ainsi en complémentarité avec ce qu’a fait et continue de faire A Rinascita », a précisé Marc-Antoine Campana. « Nous avons une centaine d’heures d’enregistrements d’interviews et les documents collectés par A Rinascita permettent de donner un éclairage au travail que nous fait et réciproquement les témoignages que nous avons, donneront un nouvel éclairage à la quantité d’archives déjà présentes sur Corti D’Eri ».





Il ne s’agira donc pas d’une simple révision graphique du site actuel, mais bien de créer un nouvel espace qui deviendra une plateforme commune, partagée avec tous celles et ceux qui trouvent un intérêt pour l’histoire de Corte et de ses habitants. Un objectif qui ne pourra se concrétiser que par la participation aussi de la population pour enrichir le fonds photo et documentaire, mais surtout qui apportera des témoignages et anecdotes sur tous les événements, culturels, politiques, sportifs, religieux ou sociaux qui ont marqué notre ville.

Enfin, parmi les enjeux pour 2024, les deux entités souhaitent développer des parcours mémoriels dans les quartiers de la cité grâce à l’implantation de QR codes permettant aux Cortenais, comme aux vacanciers, de découvrir la cité telle qu’elle apparaissait dans le passé ainsi que les témoignages de ses habitants.

« A travers ces QR codes, nous souhaitons entrer dans la vie des Cortenais d’avant, comme une machine à remonter le temps. Par exemple, en cliquant sur le QR code du cours Paoli, on pourra voir ce même cours dans les années 40 avec ses commerces et des gens déambuler dans la rue ou attablés aux terrasses des bars », a conclu Yvon Ambrosi, chargé de communication et réseaux.