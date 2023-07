Corte : veillée d’armes pour les trailers

« Le trail fait son cinéma » sera le thème du premier rendez-vous de cette 15e édition du Restonica Trail. A partir de 20 heures, le public est, en effet, invité au cinéma l’Alba pour la projection de deux films suivie d’un échange avec Thibaut Baronian, champion de France en titre de trail court. L’athlète évoquera sa passion pour le trail et reviendra sur son titre obtenu le 18 mars dernier à Montpelliers-le-Vieux.



Demain jeudi, dès 10 heures le public pourra aller à la rencontre des athlètes participants à l’UTC et qui sont invités à retirer leurs dossards dans la galerie marchande de Casino. Diverses animations y seront proposées. Puis auront lieu les inscriptions pour le Restonica Trail per i zitelli entre 16h30 et 18 heures sur le parking Tuffelli. Les courses pour les enfants se dérouleront entre 18 heures et 19h30 sur le cours Paoli et la place Padoue tandis qu’un immense goûter et la remise des médailles marqueront cette première édition : « Nous avons lancé cette idée car les enfants sont les trailers de demain. Nous voulions les faire participer et découvrir les courses en montagne », a insisté Jean-Eric Lanoir.



Les animations monteront progressivement en puissance sur le cours Paoli et ce sont les membres de la Batucada qui prendront le relais à 21h30. En effet, les percussions brésiliennes du groupe Samb’ava di Corti résonneront dans toute la ville. Les rythmes endiablés de la samba accompagneront les trailers durant leur échauffement jusqu’à leur du départ depuis le rond-point de la mairie à 23 heures. Dans une ambiance que les organisateurs promettent exceptionnelle, les athlètes traverseront le cours Paoli vers la place Paoli avant de grimper la rue Monseigneur Casanova, de traverser la citadelle via l’entrée de la vallée du Tavignanu et d’enchaîner la première difficulté de ces 110 kms de course en direction de l’Arche di u Scandulaghju !





Giru di Tumbone vendredi

Vendredi, le retrait des dossards se fera une fois encore dans la galerie commerciale de Casino pour les participants au Restonica Trail, au Tavignanu Trail et du Giru di Tumbone. Les inscriptions pour la marche, l’Andata, au profit de l’association Aiutu Studientinu auront lieu de 14 heures à 19h30 tandis que les premiers de l’UTC devraient franchir la ligne d’arrivée sur le coup de 16 heures.



A peine le temps de respirer qu’il faudra déjà se préparer à encourager les participants du Giru di Tumbone puisque le départ de cette course sera donné à 18 heures depuis le rond-point de la mairie pour une arrivée prévue à 19h30. Dans la soirée, rendez-vous à la cafet du Crous pour la traditionnelle pasta party et la remise des prix du GT à 21 heures sur le parking Tuffelli.



Il faudra se lever tôt samedi matin pour assister au départ des concurrents du Restonica Trail qui sont attendus sur le parking Tuffelli à 4h30 pour un départ prévu à 5 heures. Les coureurs du Tavignanu Trail prendront quant à eux le départ à 6h30.



On continuera de recevoir les inscriptions pour l’Andata dès 6h45 sur le parking Tuffelli tands que le départ se fera à 8h30. Au fil des arrivées, le buffet d’après course pour les coureurs et les marcheurs se fera aussi sur le parking Tuffelli. Les premiers concurrents du Restonica Trail sont attendus à partir de 9h45 et 13 heures pour ceux du Tavignanu Trail.

Enfin, la remise des prix aura ce samedi soir à partir de 19h30 sur le parking Tuffelli tandis que les derniers engagés de l’UTC continueront à franchir la ligne d’arrivée.