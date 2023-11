Corte : un retour à la normale après l'épidémie de gastro-entérite

L'accueil médical non programmé du centre hospitalier de Corte Tattone et les pharmacies de la région ont constaté une diminution significative des cas de gastro-entérite aiguë, confirmée par les données de Santé publique France. Parallèlement, les résultats d'analyse de l'eau, effectués conformément à la réglementation, confirment la conformité aux normes en vigueur.

Fort de ces éléments positifs, l'ARS a décidé de lever les mesures temporaires de prévention mises en place au titre du principe de précaution. Parmi ces mesures, la recommandation de consommer de l'eau en bouteille, adressée aux personnes immunodéprimées et aux nourrissons, est désormais levée.