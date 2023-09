Corte : fortunes diverses pour les handballeurs et les footballeurs

Pour les hommes de Jo Orsatelli, ce premier rendez-vous de la saison à Vitrolles était craint et s’annonçait comme difficile. En effet, leurs adversaires du jour venaient de battre une équipe de N2 la semaine passée en coupe de France. Vitrolles a clairement affiché ses ambitions à l’intersaison en procédant à un sacré recrutement avec de nombreux jeunes handballeurs issus du centre de formation d’Aix. De surcroît, les confrontations entre les deux clubs ont toujours été tendues avec des scores très serrés jusqu’à la dernière seconde. Dans cette partie les joueurs d’Adrien Magne ont fait preuve de sérieux défensivement. Malheureusement c’est en attaque que les Cortenais ont péché : « Certes, nous avons manqué de nombreuses occasions, mais le résultat est là et c’est bien le plus important pour nous », se félicitait hier soir le président Orsatelli. Fort heureusement pour les Cortenais, Niang et Gimenez ont particulièrement brillé dans cette rencontre inscrivant six buts chacun. Et les Cortenais signent d’entrée une très belle victoire face à un prétendant à l’accession : 32-30. Il faudra confirmer dès la semaine prochaine face au SMUC avant deux déplacements délicats à Grasse et à Ajaccio.









Pour les footballeurs l’enjeu était tout autre car après deux matchs et autant de défaites face à Montpellier et Fos, il fallait absolument réagir ce samedi après-midi en recevant Agde. C’est sous une chaleur étouffante que débutait cette partie arbitrée par M. Cuadra. Si les cortenais abordaient au mieux la partie en se créant de belles occasions par Santelli et Moracchini en première période, malheureusement ils manquaient de précision dans le dernier geste. Corte n’était pas à l’abri d’un contre adverse. Et c’est ce qu’il se produisait à la demi-heure de jeu. Heureusement Luciani remportait son duel et sauvait ses couleurs du bout du pied. Les Cortenais poursuivaient leur pression en deuxième période mais ni Santelli, ni Traoré ne trouvaient l’ouverture en se heurtant à un bon Pappalardo.

Finalement les Cortenais partageaient les points avec leurs adversaires (0-0). Certes ils ne prennent qu’un point, le premier de la saison, mais ils stoppent l’hémorragie. Reste à confirmer le 23 septembre à domicile encore face au FC Rousset.