Corte : Un Open Spaziu au service du territoire

C’est en 1921 qu’Eugène Tartaroli ouvrait la première grande surface de Corte à l’enseigne Aux Nouvelles Galeries. Marqué par son passage à Paris, où il a été mobilisé lors de la Première guerre mondiale, il est rentré à Corte avec des idées plein la tête. Les Galeries Lafayette ou La Samaritaine l’ont conduit à transformer son petit négoce en véritable galerie marchande axée sur tous les produits de la maison et le textile. Ce n’est qu’une dizaine d’années plus tard qu’il se consacre uniquement aux meubles, avec un atelier de fabrication au rez-de-chaussée. Un commerce repris ensuite par son fils, le regretté Xavier. Mais l’économie changeante dans le centre Corse, contraint la famille à baisser le rideau de cette grande surface en 1987.





Le projet de l’Open Spaziu est né du mélange de la fibre militante du jeune urbaniste consacrée au développement de l’intérieur, très attaché à sa ville, avec en toile de fond les gènes de son père Antoine, architecte. Un savant mélange qui a conduit Marc-Antoine Campana à créer un espace dédié à la revitalisation de l’intérieur, du centre-ville de Corte, « avec une vision militante de l’aménagement du territoire sur un vrai modèle de société », confie-t-il.

Durant sa recherche de locaux pour son bureau d’études, Marc-Antoine fonde l’association Cortinum, qui a pour objet le développement territorial au sens large à savoir le social, la culture ou encore l’économie. « Créée en 2020, l’association avait également besoin de locaux pour se développer. Au moment du Covid nous en étions là. Et voilà que se présentent à nous ces locaux. Bien que trop grands pour nous, nous avons vu ces locaux comme une aubaine pour mener à bien notre projet, tant pour l’association que pour moi. C’était le lieu rêvé pour accueillir l’ensemble des personnes œuvrant pour le développement du territoire ».





Un lieu de vie socioculturel

L’idée était d’importer à Corte ce concept d’open space, espace ouvert aux autres dans lequel les gens peuvent venir travailler.

Les 800 m2 sont répartis sur trois niveaux et à chaque étage on trouve un type d’activité différent. Dans l’ancien atelier de menuiserie, il y a trois salles de réunion faites pour accueillir du public, des formations, des séminaires de travail, « un espace de travail professionnel, tout équipé et raccordé à la fibre » précise Marc-Antoine Campana.

L’étage est consacré à l’accueil de bureaux permanents et loués par de grosses structures organisées de manière associative comme la Mission Locale, des structures de la filière bois comme Sylva Coop, le CNPF et PEFC, ou encore ID Formation « des structures dédiées à la revitalisation de l’intérieur, ou à la réinsertion professionnelle. »



Au rez-de-chaussée, nous avons une activité un peu plus souple, un peu plus ouverte puisque nous souhaitons y développer un vrai lieu de vie ouvert à tous les Cortenais et plus largement au centre Corse. Nous voulons y faire un vrai espace socio culturel où nous avons aménagé un espace de co-working tout équipé où les gens peuvent venir travailler à la demi-journée, à la journée ou sur plusieurs jours grâce à la création de bureaux partagés. Les gens viennent travailler seuls ou par groupe de deux ou trois et l’intérêt c’est de créer des liens entre toutes celles et tous ceux qui s’installent ici. Les rencontres se font naturellement. Les gens se rencontrent, échangent, tissent des liens et tout cela permet à tous d’avancer autrement. Ces liens ne se seraient pas créés dans un espace confiné ». Et beaucoup ont choisi l’Open Spaziu de Corte pour installer le siège social de leur activité comme l’association Da Locu, réseau régional de tous les tiers lieux de Corse. Agence d’événementiel, avocate spécialisée en droit agricole, start-up spécialisée dans le numérique, etc, composent l’Open Spaziu. Des gens qui en fait n’avaient pas vocation à se rencontrer dans leur couloir professionnel », explique Marc-Antoine Campana.

"Créer cet écosystème d’acteurs faisait partie d’un des premiers objectifs de l’association Cortinum pour contribuer à la montée en compétences du territoire. Nous avons créé un lieu de vie qui a vocation à devenir un espace socioculturel et dans lequel, à travers les activités de l’assocciu Cortinum, dans les mois à venir, nous aurons un vrai espace avec une bibliothèque spécialisée sur l’histoire et la géographie de la Corse et de Corte en particulier, avec un vrai fonds documentaire que nous alimentons chaque jour. Nous voulons faire de ce lieu, un lieu d’expositions, de conférences pour divers projets qui concernent Corte ».