Corte : Retour dans le passé avec Notte Curtinese

Jadis, la cité Paoline était réputée pour ses soirées guitares et mandolines. Il n’y avait pas un bar où ces instruments étaient laissés à la disposition des clients qui animaient les quartiers en reprenant les plus beaux morceaux du répertoire traditionnel cortenais. Et les musiciens étaient nombreux à l’image des Filippi, Martinetti, Campana, Pieri, Salvini, Luciani, Albertini, Bachioni, Pelliciotti, Toma et tant d’autres dont les compositions ont marqué la cité. Des compositions que le cabaret l’Arc-en-ciel proposait d’ailleurs tous les soirs d’été dès 1952 durant plusieurs décennies. Ce temps est aujourd’hui révolu.

Certes, certains établissements de la ville mettent toujours des guitares à disposition de sa clientèle, mais les morceaux qui ont bercé nombre de Cortenais ne sont plus connus de la jeune génération. Par le passé, la tradition se transmettait. Puis, il y a eu une coupure à partir des années 1990. La mandoline a été abandonnée et les jeunes musiciens ont délaissé ce répertoire cortenais au profit du répertoire insulaire d’aujourd’hui en proposant également ses propres créations à l’image, par exemple, de Chjar di Luna ou de Vitalba.





Celles et ceux qui ont connu cette période exceptionnelle étaient nostalgiques de ces soirées et autres serinati portées sous les fenêtres des futures épouses ou des amours secrets. C’est pour faire revivre un peu de ces moments merveilleux que Jacques Luciani, Bapti de Nobili et Dominique Donati ont proposé une soirée Notte Curtinese ce dimanche soir en l’église Sainte-Croix. Et le public est venu très nombreux pour se replonger dans cette ambiance du passé. Preuve que celle-ci manque aujourd’hui à Corte.





« Et puis c’était aussi l’occasion pour nous de rendre hommage à nos anciens qui ont animé les nuits cortenaises. Nous souhaitions revenir en arrière avec ce moment de nostalgie et montrer à la jeune génération que Corte possède un patrimoine musical particulièrement riche », a expliqué Jacques Luciani. « La soirée s’est articulée autour de vieilles chansons cortenaises comme Veni o bella, La Bellina, Pirippippi, comme des perles et tous ces morceaux de mandolines issus du répertoire italien et revisités par les artistes locaux ».





Et puis bien sûr, comment ne pas évoquer cette chanson connue de toutes et tous et reprise chaque soir partout en ville : Francesca Maria ! C’est d’ailleurs cette chanson qui ouvrait la soirée tandis que le public reprenait le refrain en replongeant bien des années en arrière. « Ce fut un moment magique. J’ai revécu ma jeunesse à travers cette veghja curtinese. Ces soirées nous manquent énormément », s’est exclamée Marie à l’issue de la soirée.

Et comme il est dit dans la chanson Francesca Maria : « E postu ch’elle hè cusi, si ferà tutte le notti... »

E cusi sià !