Corte : Remi Bonnet fait tomber le record du Tavignanu Trail

Tandis que les coureurs partis jeudi soir pour l’Ultra Trail di Corsica continuent d’arriver à Corte après une course de 110 km, les épreuves se succèdent, à commencer par le Giru di Tumbone vendredi soir. La course de 17 km, avec 600 inscrits, a été remportée par le Portugais Tiago Vieira en 1h13’21’’ devant les insulaires Xavier Bartoli et Anthony Quilici respectivement à 27 secondes et 3 minutes. Chez les dames, la victoire a été disputée jusqu’au bout entre Najwa Laajail et Maëlys Devos. Les deux athlètes ont terminé dans le même temps à savoir 1h32’49’’devant Victoire Alzon (1h35’25’’).

Ce samedi matin avait lieu le départ, dans le brouillard, de deux nouvelles courses. La première à 5h50 pour le Restonica Trail avec ses 669 engagés. Une course de 66 km pour 3880 mètres de dénivelé positif. Grand favori de l’épreuve, Lambert Santelli, vainqueur de l’UTC l’an passé, faisait la course en tête et à mi-parcours il comptait près de trente minutes d’avance sur ses principaux poursuivants à savoir Vincent Viet, Jean-Charles Breton et Jean-Pierre Grondin.





A 6h30, c’est une nouvelle fois en deux vagues que se sont élancés les 776 inscrits pour 32 km et 2250 mètres de dénivelé positif. Le Suisse Rémi Bonnet, qui compte cette saison 6 victoires en coupe du monde de ski d’alpinisme, n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Parti devant dès le départ, il a fait la course seul en tête et au fil des minutes son rythme soutenu laissait présager que le record serait battu. Les prévisions étaient justes puisque le champion d’Europe en ski d’alpinisme, pensionnaire du Team Salomon, est rentré à Corte en 3h06’01’’, soit cinq minutes de mieux que le précédent record.

« Franchement heureux. C’est une superbe épreuve. Il y avait un peu de tout, du roulant, du technique. C’est une excellente course de préparation pour la suite de la saison. J’ai pris du plaisir aussi à découvrir des paysages qu’on n’a pas chez nous en Suisse. Que du positif. Je suis parti vite et gardé un bon rythme. Je ne connaissais pas la course et je n’ai pas pu venir au camp d’entraînement Salomon en juin dernier, car j’étais toujours en Coupe du Monde sur mes skis. Ils ont fait une course jusqu’à l’Arche de Corte et j’ai dit à Thibaut Baronnian, vainqueur l’an passé, qu’il n’avait pas été très vite et que je ferai mieux. Un petit défi entre nous », a glissé l’athlète dans un grand éclat de rire. « J’ai eu beaucoup d’émotions sur cette course. C’est certain que je vais revenir en vacances, mais aussi pour participer à d’autres épreuves du Restonica Trail ».

Johann Baujard (Wise Running) et Sébastien Poesy (Brooks Trail Runner) complétaient le podium à plus de vingt minutes de Rémi Bonet.

Chez les dames, on notait la remarquable performance de Blandine L’Hirondelle, championne de France et d’Europe en titre, championne du monde de trail 2019, qui terminait 4e au général et bien sûr première féminine. Elle s’imposait en 3h44’ devant l’Espagnole Sara Alonso (3h54’03’’) et Mahaud Granier (4h33’).