Corte : Le Boxing Club Corti fait son gala

Cette saison, le club a dispensé six cours par semaine, soit un cours pour les babys, à savoir les élèves inscrits en grande section de maternelle, 2 cours pour les enfants et jeunes ados, 2 cours pour les adultes et les grands ados ainsi qu’un cours pour les compétiteurs libres. Ces cours ont été organisés dans trois salles différentes. A Corte, bien sûr, mais également à Venaco et à Soveria.

Le Boxing Club Corti compte deux entraîneurs. Tout d’abord son président Christian Lambert qui est moniteur fédéral et éducateur sportif depuis 2008. Il est également arbitre international et ancien compétiteur de niveau national. Christian Lambert a dirigé la section boxe d’un club sur le Continent durant près de 15 ans et a formé de nombreux champions de France, d’Europe et du Monde, enfants et adultes. Ce dernier est assisté dans sa tâche par Olivier Patti, moniteur fédéral et compétiteur de niveau national.



Malgré son jeune âge, le club cortenais a enregistré 5 titres de champions de Corse cette saison, dont 2 élèves en K1. Tandis que 5 ont été vice-champions de Corse. En K1, on a enregistré également 4 vice-champions de Corse. Notons aussi que 4 élèves ont été convoqués pour les phases finales du Championnat de France de Kickboxing, « 3 élèves ont été aussi convoqués en K1. Enfin, 3 élèves ont réussi le grade « gant bleu » afin de pouvoir participer à des compétitions de « combat » en vue de la prochaine saison. C’est une immense satisfaction pour le club avec cette saison particulièrement bien remplie », souligne Christian Lambert. Et pour célébrer ses champions, le club a donc organisé son premier gala de fin d’année ce week-end tandis que dans la matinée 35 élèves de la catégorie babu à adultes ont passé les grades.



De manière à faire connaître la discipline, le BCC interviendra dans diverses structures du centre corse au cours de l’été afin de proposer des stages d’initiation. « Pour la saison à venir, le club a l’intention de participer aux championnats de France. Cette année, j’ai préféré axer les compétiteurs uniquement sur la Corse de manière à ce qu’ils puissent acquérir de l’expérience. Le club sera également affilié à la Fédération française de boxe française. Par ailleurs nous mettrons en place un stage de boxe avec la participation de nombreux champions de boxe française et de kick-boxing. Nous organiserons enfin les championnats de Corse à Corte en partenariat avec la Ligue corse de kick-boxing », développe Christian Lambert.