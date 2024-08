Corte : La mandoline a toujours autant de succès

Le moment fort du festival a été l'arrivée de Ricardo Sandoval, virtuose vénézuélien de la mandoline, accompagné de son quartet. Sous un ciel parsemé d’étoiles filantes, ils ont transporté le public sur les rythmes envoûtants des Caraïbes et des Andes, tandis que Sandoval évoquait les racines corses et italiennes de la mandoline au Venezuela.



Le dimanche, la traditionnelle Girandulata a ouvert la journée, suivie d’un concert du Maxwell Poulos Trio, qui a rappelé les airs des émigrés italiens du début du XXe siècle. Pour clôturer en beauté, le Talcini Orchestra a investi la scène, mélangeant tradition insulaire et influences plus lointaines, démontrant la diversité et la richesse du répertoire mandoliniste.