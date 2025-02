Corte : L’ancien cinéma "l’Aiglon" sauvé de la ruine

C’est déjà à cette époque que vous vous êtes intéressé à cette ancienne salle de cinéma pour créer un espace de travail partagé ?



Effectivement. J’étais, à ce moment-là, encore très investi en politique et je pensais naïvement pouvoir apporter ma contribution à la réhabilitation de ce lieu qui me tenait à cœur pour Corte. En lieu et place du projet, qui avait été retoqué par la décision du préfet, j’avais proposé l’idée de créer un espace de travail partagé qui puisse intégrer des activités socioculturelles. C’est d’ailleurs à ce moment-là qu’a germé dans mon esprit le concept de l’Open Spaziu, c’est-à-dire un lieu ouvert qui puisse fédérer un véritable écosystème d’acteurs autour d’un objectif commun de montée en compétence du territoire. J’étais convaincu envers et contre tous que cela répondait à un réel besoin pour le centre Corse et plus particulièrement pour Corte qui a de nombreux atouts pour devenir un carrefour économique, commercial et professionnel plutôt qu’une simple destination touristique. Dans cette perspective, l’emplacement et les proportions du couvent des Capucins se prêtaient parfaitement à accueillir le projet que j’avais imaginé, mais malheureusement, il n’a pas retenu l’attention de nos décideurs. Sans le soutien de qui que ce soit, si ce n’est celui de ma famille, je me suis donc porté acquéreur des anciens locaux du Palais du Mobilier pour créer l’Open Spaziu par mes propres moyens, tandis que, dans le même temps, le projet de rachat de l’ancien cinéma l’Aiglon par la CdC était toujours à l’arrêt.



Malgré tout, vous n’avez jamais abandonné l’idée de réhabiliter l’Aiglon ?



En effet, je ne pouvais pas me résoudre à voir ce lieu connu de tous les Cortenais tomber dans l’oubli… Jusqu’en 2023, j’ai proposé à plusieurs reprises aux élus concernés de réfléchir ensemble autour d’un projet de réhabilitation qui permettrait de débloquer la situation pour faire revivre l’Aiglon. En l’absence de réponse, j’en suis arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas la volonté politique de sauver ce bâtiment de la ruine jusqu’à ce que j’apprenne l’été dernier que l’ensemble immobilier en question avait été divisé en différents lots pour permettre d’y faire plusieurs logements. L’appartement du premier étage et l’ancienne salle des fêtes qui faisaient partie intégrante du projet d’acquisition de la CdC avaient déjà été vendus lorsque j’ai contacté M. Guérin pour me porter acquéreur de l’ancienne salle de cinéma au titre des activités de l’Open Spaziu. Depuis une quarantaine d’années, c’est une friche commerciale qui dévalorise l’entrée de la ville. Aujourd’hui, alors que la commune s’est engagée dans un ambitieux projet de réaménagement du cours Paoli, c’est le moment idéal pour chacun de contribuer à la revitalisation du centre-ville et, plus largement, au développement de Corte. C’est ce que nous avons commencé à faire à travers la réhabilitation du Palais du Mobilier, en transformant cet ancien magasin de meubles abandonné depuis 1987 en un espace de travail partagé qui contribue aujourd’hui à renforcer l’attractivité de Corte en accueillant chaque mois plusieurs centaines de personnes venues de toute la Corse et d’ailleurs.



Depuis que vous avez engagé les démarches pour faire l’acquisition de l’Aiglon Cinéma, cela a-t-il suscité des critiques, des interrogations ou des inquiétudes ?



Depuis l’officialisation du rachat, je n’ai eu que des retours positifs de la part de nombreux Cortenais qui se réjouissent et nous encouragent à faire aussi bien que ce que nous avons fait il y a trois ans au Palais du Mobilier.





De quelle manière pensez-vous réhabiliter cette ancienne salle de cinéma et de spectacle ?



Ma priorité aujourd’hui c’est de réhabiliter ce lieu pour que, d’ici quelques mois, nous puissions imaginer un projet qui aille dans l’intérêt de Corte et des Cortenais. Mon souhait c’est de diversifier l’offre que nous avons développée depuis 2022, c’est-à-dire qu’à terme il pourrait y avoir un Open Spaziu dédié au développement territorial dans les anciens locaux du Palais du Mobilier et un Open Spaziu qui pourrait davantage être tourné vers l’histoire, le patrimoine et la culture dans l’enceinte de l’Aiglon Cinéma. La mairie a ses propres projets en la matière, il y a également des structures associatives et culturelles qui sont actives depuis longtemps, ça implique de réfléchir à créer une nouvelle infrastructure qui soit en parfaite complémentarité avec ce qui existe déjà sur le territoire de la commune. Je suis donc ouvert à toutes sortes de propositions si des partenaires éventuels, comme la municipalité de Corte ou l’Université de Corse sont intéressés à l’idée d’être partie prenante d’un projet qui irait dans ce sens.