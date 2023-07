Corte : 3e édition du Festival Corti in Core ce week-end

Corti in Core est un Festival de musiques actuelles né au moment du Covid sur la base du constat d’une crise importante dans la musique insulaire et en particulier pour les groupes émergents. Car l’objectif des organisateurs et du président de l’association Domenica, Pascal Albertini, est de mettre justement l’accent sur ces nouveaux groupes qui proposent des musiques modernes « et qui n’ont pas autant de visibilité que d’autres groupes traditionnels. Nous avons voulu créer ce Festival pour faire la lumière sur ces jeunes musiciens et chanteurs talentueux, mais aussi pour faire travailler les techniciens insulaires qui étaient eux aussi touchés par la crise », a-t-il expliqué.



Six groupes pour trois soirées

Cette année encore six groupes vont participer à ce Festival sur trois soirées, à partir de ce vendredi 28 juillet. Et ce sont, cette fois encore, les femmes qui auront l’honneur d’ouvrir ces soirées. C’est, en effet, le groupe Tintenne qui lancera le Festival dès 21 heures vendredi. Le groupe composé de Letizia Giuntini, guitare, Marjorie Maestracci, percussions, et Anne-Lise Herrera, violoncelle, proposera une musique méditerranéenne pleine de sensibilité et d’émotion. Ce sera ensuite au tour de la provençale Emma Czesare de faire chanter sa guitare au son bien spécifique sur des rythmes plutôt funk.



Nicolas Torracinta sera sur la scène le lendemain samedi à partir de 21 heures. Le jeune guitariste insulaire a baigné dès sa plus tendre enfance dans la tradition musicale insulaire avec des influences de blues. Depuis 2018 il a peaufiné un nouveau projet en Angleterre dont il livrera les créations au public samedi soir. Dans la foulée, on découvrira un style tout à fait nouveau et original avec la flûtiste Maïa Barouh. La franco-japonaise offrira, en effet, un mélange de tradition musicale japonaise et de rap. A découvrir absolument.



Enfin, le dimanche soir le Jakez Orkeztra et son style aux multiples facettes allant du jazz au rap en passant par la musique punk, lancera cette dernière soirée du Festival. Jacky Le Menn (chant et guitare), Celia Picciochi (violon, chant), Polo de Rocca Serra (violoncelle) et Laurent Gueirard (batterie) eméneront le public dans leurs délires musicaux et verbiaux.



C’est le Calabrais Davide Ambroggio qui clôturera cette manifestation cortenaise. Après des études musicales à Rome, il approfondit ses connaissances auprès de musicologues de renom sur la technique vocale, le chant oral traditionnel, le chant sarde, l’esthétique et la polyphonie du chant sarde. Membre du divers groupes, c’est en solo qu’il se distingue en obtenant le prix Musica contro le Mafie et Ethnos Gener/Azioni 2020. Il articulera son spectacle autour de musiques très rythmées sur des percussions rappelant même de la techno, par moments.



Il est à noter que les entrées à ce Festival sont totalement libres et ce grâce au soutien financier de la Collectivité de Corse et du soutien de la mairie de Corte.