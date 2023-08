Corsisation des emplois à La Méridionale : le STC manifeste à Ajaccio

Rassemblé autour de Marc-Aurèle Orsoni, délégué du STC à la Méridionale, ils ont expliqué et distribué un tract au sein duquel sont actées leurs préoccupations de l'heure.

Elles sont toutes contenues dans un courrier adressé au directeur général de la compagnie.



"Malgré de multiples alertes et mises en garde de notre part concernant le rééquilibrage"souhaité et acté" des emplois entre la Corse et le continent au sein de notre compagnie, nous constatons que les résultats tardent à voir le jour même si des présentations en CSE, peuvent tourner les chiffres à votre avantage, laissant sous-entendre le contraire, mais qui ne reflètent pas la réalité...



En dépit de notre participation active à la publicité de La Méridionale concernant le recrutement, en pleine saison estivale, nous observons que de nombreuses candidatures insulaires restent en attente d'embarquement ou bien même n'ont pas fait l'objet d'un traitement par les services dédiés.

De plus, les engagements pris de développer l'agence d'Aiacciu en annexe administrative et d'effacer ainsi les disparités (salariales et de postes à responsabilités) sont restés au point mort.



Nos requêtes concernant ce développement avec la création de postes afin de compléter les services sédentaires de Marseille, en souffrance de sous effectifs depuis de longs mois, sont toujours sans réponse de la part des membres de votre Direction.

Suite aux premiers retours dans le cadre de "pseudos entretiens" à ce sujet, peuvent laisser plus à penser á une volonté de démotiver les candidats, en prônant une mobilité indispensable pour les postes ou le manque de temps pour les former.

Pour toutes ces raisons, nous vous informons que notre organisation syndicale planifie un rassemblement portant sur le sujet "CURSISAZIONI DI L'IMPIEGHI". le 22 août 2023 au rond-point de la gare d'Aiacciu à 16 h.

De ce fait, nous vous avisons d'un débrayage d'une durée de 55 minutes qui prendra effet a l'heure citée ci-dessus pour que les personnels puissent se rendre à cet événement.

Ceci représentera notre dernière mise en garde à ce sujet avant de futures actions syndicales de plus grandes ampleurs, ce qui est loin d'être notre souhait."