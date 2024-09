Corsica Linea dévoile le nom de son nouveau navire GNL, le Capu Rossu

C’est une étape symbolique que Corsica Linea a franchie le 11 septembre 2024, en dévoilant le nom de son tout nouveau navire lors de la découpe de la première tôle dans le chantier naval CMI Jinling, à Weihai, en Chine. Ce futur fleuron de la flotte, baptisé Capu Rossu, sera le deuxième navire neuf de la compagnie à fonctionner au gaz naturel liquéfié (GNL), une avancée majeure pour la desserteentre la Corse et le continent. À l'occasion de cette cérémonie, Pierre-Antoine Villanova, Directeur général de CORSICA Linea, a exprimé toute l’importance de ce moment pour la compagnie et ce que représente ce nouveau navire. « Le choix d’un nom est un moment très exaltant dans l’histoire d’une vie. Il en est de même pour un bateau ! Je suis très heureux de présenter le Capu Rossu, dont le nom rend particulièrement hommage aux paysages les plus époustouflants du littoral de Corse du Sud, dans cette merveilleuse région située entre le Golfe de Porto et Cargèse », a-t-il déclaré.



Un navire symbole de modernité et de transition énergétique

La découpe de la première tôle du Capu Rossu a marqué une nouvelle étape dans la transition énergétique de Corsica Linea, déjà pionnière avec l’entrée en flotte d’A Galeotta en 2023, le premier navire GNL dédié à la desserte Corse-Continent. « La découpe de la première tôle est vécue avec beaucoup d’émotion et d’enthousiasme par les équipes car elle nous projette dans le futur de la Compagnie, qui restera la première à avoir fait le choix du GNL pour la desserte de la Corse », a ajouté Pierre-Antoine Villanova. « Nous avons hâte de proposer à nos passagers et à nos clients fret un choix de transport toujours plus moderne en termes de confort et performant au plan environnemental. »

Ce nouveau navire pourra accueillir jusqu’à 1 035 passagers, 180 véhicules et 120 remorques, et disposera de 234 cabines, dont 20 de catégorie luxe. Un restaurant de 300 places et de vastes espaces dédiés aux passagers offriront une expérience de voyage confortable et agréable. Avec ses 202,90 mètres de longueur et une vitesse maximale de 23 nœuds, le Capu Rossu se distinguera par son efficacité, tant en termes de transport que de réduction d’impact environnemental.



Un engagement vers la décarbonation

Le Capu Rossu est bien plus qu’un simple ajout à la flotte de CORSICA Linea. Il s’inscrit dans une stratégie à long terme visant à réduire les émissions de CO2 de la compagnie de 40 % d’ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. « Il n’y a pas de retour en arrière : la décarbonation de CORSICA Linea est pleinement engagée », a affirmé Pierre-Antoine Villanova. Entre 2022 et 2024, l’entreprise a déjà réduit de 15 % ses émissions de CO2 par mille nautique, démontrant ainsi sa détermination à mener cette transition.



Grâce à la propulsion au GNL, le Capu Rossu émettra nettement moins de particules fines et de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à la préservation de l’écosystème fragile de la Méditerranée. Ce navire s’inscrit parfaitement dans les objectifs de Corsica Linea en matière de développement durable, tout en offrant une capacité de transport accrue et des services toujours plus adaptés aux besoins des passagers et des opérateurs de fret.



Une avancée technologique au service des passagers

Le Capu Rossu, conçu dans la lignée des E-Flexer développés par Stena RoRo, représente une véritable révolution pour la compagnie. Outre ses caractéristiques environnementales, il est aussi conçu pour offrir un confort exceptionnel à ses passagers. Avec ses 234 cabines, dont 20 de catégorie luxe, le navire, qui sera mis en service en juin 2026, proposera des espaces de confort modernes, incluant un restaurant de 300 places et de vastes zones passagers.