Corsica Libera : "tags injurieux et calomnieux à Bastia"

La rédaction le Lundi 30 Septembre 2019 à 11:06

Quatre noms et une inscription "A mafia fora', puis trois noms et un "Fora" : à Bastia, a scalinata Petru Sinoncelli et l'escalier du théâtre ont servi de support à des tags qualifiés "d'injurieux et de calomnieux" par Corsica Libera qui a vivement réagi sur sa page Facebook.

